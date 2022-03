El municipio de Quinta Normal suspendió las clases en el Liceo Benjamin Frankin, luego de la aparición de un video que amenaza con una masacre escolar en el recinto para el próximo 4 de abril. La advertencia dice: “Tomaremos venganza, eliminaremos sala por sala, no importa quién. Somos muchos. No intenten salvarse ni menos correr (…) no tengan miedo, sólo queremos divertirnos. Todo aquel que se interponga en nuestro camino, morirá. No somos una mafia, somos una familia”.

Ante la alerta que provocó este contenido, que ha llevado a la autoridad comunal a desplegar diferentes acciones, CNN Chile conversó con la alcaldesa Karina Delfino, para profundizar en su percepción de los hechos, así como en el avance de las gestiones.

Consultada por las reacciones ante los registros, Delfino sostuvo que “nosotros supimos de esta amenaza ayer, cuando se empezó a difundir por YouTube y que nos hizo llegar la comunidad del establecimiento”, agregando que “hicimos de inmediato la denuncia a la PDI, así como también yo misma llamé a la Fiscalía y a las dos policías”.

En detalle, indicó que “fueron tres videos, el primero, que es el que se ha ido difundiendo, pero luego viene otro diciendo por qué lo hacen, donde dicen que hay problemas de convivencia en el colegio y que da a señalar que es alguien de la comunidad“. El tercer video, dijo “fue después de que decidimos suspender las clases, diciendo que ya se enteró de eso, pero que ‘ya sé cada una de sus ubicaciones‘”.

Consultada por la probabilidad de que una amenaza de este tipo pueda llegar a concretarse, la edil señaló que “nosotros no le vamos a bajar el perfil; las distintas instituciones me decían que es la primera vez que esto se ve en Chile, primera vez que se veo una amenaza de este tipo a toda una comunidad escolar, y por eso activamos altiro las alarmas: Hicimos un operativo en la mañana, dispusimos patrullaje, Carabineros estuvo toda la mañana al inicio de la jornada de reflexión cuando llegaron profesores y profesoras“.

Asimismo, quiso destacar que “estamos tomando acciones, no es que no hagamos nada, entonces también transmitir seguridad a la comunidad, porque estamos muy preocupados por estudiantes y profesores, para tomar cartas en el asunto, acelerar la investigación, porque hicimos la denuncia, pero ahora viene todo un proceso en la PDI (…) en eso se han portado muy bien, hemos tenido buena acogida, están todos muy preocupados, desde la Fiscalía a las policías”.

En cuanto a las acciones que tomarán por lo pronto, la alcaldesa confirmó que continuarán las jornadas de reflexión con las y los docentes, así como con el equipo directivo del establecimiento, y vamos a ir trabajando en conjunto medidas de seguridad con el Ministerio del Interior y su Subsecretaría, Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio de Educación, para poder resguardar a la comunidad educativa, entonces, hasta que esas medidas de seguridad estén en el colegio, niños y niñas estarán con clases presenciales suspendidas“.

“Este es un colegio tranquilo, que sí había tenido momentos de violencia escolar tras el retorno, pero nunca de esta envergadura“, manifestó Delfino, indicando que no tienen pistas de quién podría ser responsables, pero que sí “pusimos todos estos problemas a disposición de la investigación”. Al respecto, remarcó que “es una investigación compleja y que requiere tiempo” pero que, por sobre todo, “esto no puede quedar en la impunidad“. En cuanto a las soluciones, la edil dio a conocer que “hay medidas que no se pueden: Como revisar las mochilas o tener detector de metales” y que comparten con la Defensoría de la Niñez “la mirada de abordarlo de manera integral, a largo plazo”.