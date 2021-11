El Concejo Municipal de Lo Barnechea aprobó una ordenanza para prevenir el consumo de alcohol en la comuna. La iniciativa contempla realizar campañas para informar sobre los efectos nocivos de su consumo, entre otros aspectos.

La medida también apunta a que quienes corrompan la normativa de la nueva ley de alcoholes, realicen trabajo comunitario en vez de pagar multas.

En entrevista con CNN Chile, el jefe comunal Cristóbal Lira (UDI) sostuvo que la iniciativa surgió luego de una alianza con Islandia para combatir el consumo de alcohol en adolescentes.

“Básicamente, se trata de evitar el consumo de alcohol en la vía pública, el tema del avisaje en la vía pública. A todas las normativas vigentes que se están implementando a contar de los meses, nosotros quisimos anticiparnos con una ordenanza”, expresó Lira.

“Es la primera ordenanza municipal que se saca en Chile sobre este tema y básicamente lo estamos haciendo por el grado de problemas que tenemos de consumo de alcohol no solamente aquí, sino que en todo el país”, agregó.

De acuerdo a Lira, la comuna de Lo Barnechea tiene una edad en promedio de inicio en el consumo de alcohol desde los 13 años. “La verdad que uno cuando ve que en la enseñanza media el 30% de los niños consumen alcohol y de ese 30%, hay un porcentaje importante -alrededor de un 30% más- que reconoce que se embriaga una vez al mes, estamos muy mal y estamos batiendo récord en Latinoamérica con este tema del alcohol y aparentemente no le hemos tomado el peso”, dijo.

Finalmente, el jefe comunal precisó que este programa demoró 20 años en obtener resultados positivos en el país nórdico. “No es una cosa de corto plazo. Hay que cambiar rutinas y cambiar hábitos, pero lo que puedo decir es que en la medida en que nuestros alumnos, nuestros escolares estén ocupando su tiempo libre en algo que los motive y los proteja, es la forma en que le ofrecemos una cosa positiva. No le estamos diciendo no al alcohol, no a la droga, sino que les estamos ofreciendo un camino positivo, que les motive”, cerró.