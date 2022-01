Luego del trágico fallecimiento de un padre frente a sus hijos, al ser disparado por una banda delictual a unas cuadras del Terminal Sur de Estación Central, los ojos vuelven a volcarse en la comuna que hace años sufre una crisis de seguridad aumentada por el narcotráfico y su explosivo crecimiento demográfico.

Para profundizar sobre el tema, CNN Chile conversó con el alcalde Felipe Muñoz, quien destacó la falta de seguridad nocturna y el difícil escenario que enfrentan los Carabineros del sector. “Tenemos antecedentes de que personas llegan a Santiago en bus pirata, fuera del horario en que funcional el terminal de buses, que es hasta las 00:00, y que esos buses los están dejando al menos a una cuadra del lugar“, explicó el jefe edilicio sobre el caso.

“Es en esa situación en la cual, personas que están identificadas por los vecinos y Carabineros, sobre las cuales hay denuncias al respecto, que muchas veces su modelo de funcionamiento se acerca a bandas narcotraficantes o de comercio ambulante, atacan a esta persona con disparos que llegan también a otras personas que iban circulando”, indicó.

“Es una situación que lamentablemente no es un hecho aislado, solo el mes de enero hemos tenido cuatro situaciones similares”, declaró, manifestando que “necesitamos mayores refuerzos“. El edil describió que “tenemos cuatro terminales de buses y una estación de trenes, en esta época del año tenemos una población flotante de entre 1,5 y 2 millones de personas“, sosteniendo que “nosotros hacemos grandes esfuerzos, estamos comprando un retén móvil y aumentando las cámaras del sector, sin embargo, no tenemos un servicio especial que pueda hacerse cargo de esto durante la noche y no estar desgastando a los Carabineros de la 21° Comisaría de nuestra comuna que ya son pocos y debemos destinarlos a nuestros barrios, villas y poblaciones”.

“Hoy estuve conversando con la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, con la intención de ellos pudieran hacer gestiones para incorporar un servicio nocturno, además de poder sumar fiscalización del Ministerio de Transporte para los buses pirata que están funcionando durante toda esta temporada estival”, indicó Muñoz.

Respecto a los responsables de los lamentables hechos del Terminal Sur, afirmó que “me llama mucho la atención, porque estas personas fueron sindicadas en un reportaje que salió hace un año y medio o dos”, manifestando que “a estas personas se les atrapó, sin embargo, han vuelto a este sector, son personas que están identificadas, que se les han hecho denuncias“, agregando que “el material que tenemos vamos a entregarlo a la Fiscalía con la intención de que se haga la investigación correspondiente“.

En ese sentido, el acalde destacó que “hay un gran esfuerzo de parte de Carabineros, nuestros carabineros de la 21° Comisaría no debiesen estar preocupados de este servicio especial, sino que debiese corresponder a la plana mayor de Carabineros”, manifestando que “esperamos que la Fiscalía tome esto, porque al igual que en el caso de las mafias del comercio ambulante, a pesar de que se han hecho todas las denuncias correspondientes y se han entregado evidencias, finalmente no hay nadie procesado por asociación ilícita“.

“Todos los delitos de alta connotación pública han aumentado en nuestra comuna”, señaló Muñoz, destacando que Estación Central “tuvo un aumento de 80 mil habitantes en 5 años, a través de la proliferación de edificios en altura, varios de ellos ilegales, y de 120 mil pasamos a ser 205 mil habitantes, cosa que no vino acompañada de equipamiento”. Además, indicó que “teniendo Estación Central un rol estratégico, que a una Comisaría le falten 130 carabineros, a otra que le faltan 180, les planteamos a algunos alcaldes y alcaldesas, a partir de que nos convocaron los convencionales, que enfatizamos que es importante que esté en la nueva Constitución que cada ciudadano tenga el derecho a sentirse seguro, y eso significa que independiente del lugar donde uno nazca o donde viva, no puede ser que en algunos sectores las personas tengan más derecho a seguridad, contar con mayor cantidad de recursos y carabineros, en perjuicio de otros”.

“Estamos con muchas esperanzas de que el próximo gobierno va a reconocer la importancia de fortalecer el tema de la inteligencia y hacer un trabajo fuerte para desbaratar las bandas que han estado operando en estos sectores, no solo en Estación Central, sino que en varias capitales regionales y esperamos que se pueda incorporar un componente territorial mayor, poder fortalecer la oficina comunitaria de Carabineros, el programa “Microtráfico cero” de la PDI, es importante establecer las coordinaciones de manera que el próximo gobierno pueda ir asumiendo este desafío”, indicó Muñoz.

Finalmente, sobre su percepción del problema, manifestó que “uno puede constatar que el narco existe porque soluciona problemas sociales que hay a partir de la falta de Estado, donde el Estado no está entregando los remedios, útiles escolares o cajas de mercadería, donde no está preocupado de los problemas concretos, es el narco el que compra esas cosas”, añadiendo que “para ir trabajando eso hay que ir recuperando el Estado, tratando de influir con políticas públicas que puedan hacerse cargo de esas realidades, recuperar espacios públicos, ir tomando esos espacios, desplazando al narco, creo que es importante abordarlo no solo con políticas de inteligencia, sino también con políticas sociales profundas“.