Tras la situación ocurrida con un joven de 16 años que falleció en Isla Santa María, que producto de una enfermedad mal diagnosticada, no pudo ser tratado a tiempo por la mala conectividad de la isla con el continente, las autoridades de la zona no se hicieron esperar.

El Alcalde de Coronel, Boris Chamorro, en conversación con Noticias Express, CNN Chile, se refirió a la situación ocurrida en la zona: “No hay una evacuación de emergencia óptimo para hacer el retiro de urgencias (…) Tenemos un problema de conectividad y un problema de protocolos de evacuación de urgencias”.

“Las condiciones de Isla Santa María son inhumanas, tener trasladar a un paciente en bote al continente para ser atendido no puede ser. Son cosas tiene que entregar el municipio, pero también es parte del Ministerio”, señaló. Además, añadió que “Nadie nos ha llamado (autoridades de gobierno) por este hecho”.

También añadió que “no puede existir ciudadanos de primera y segunda clase, no puede ser posible que una persona que requiera atención de urgencia no pueda ser evacuado y tenga que ser trasladado en condiciones inhumanas”.

Tras ser consultado acerca de la frecuencia de estos hechos, el alcalde señaló que “lamentablemente no es el primer caso, hace un tiempo atrás hubo un caso de un adulto mayor que no pudo ser transportado producto de las condiciones climáticas y los permisos para poder evacuar en avioneta”.

Por lo mismo, el edil hizo un llamado al “Gobierno y a las autoridades para que nos hagamos cargo de la situación porque los habitantes de la Isla Santa María son tan importantes como los otros habitantes del país”.