El convencional constituyente Agustín Squella conversó con el panel de Tolerancia Cero sobre el proceso constituyente y lo que vendrá para el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Al respecto, el periodista señaló que la CC “fue una manera de encausar institucionalmente la crisis social pero no de resolverla”. Además, expresó que aprobará el texto constitucional “salvo que en materia de normas transitorias pasara algo espectacularmente negativo que espero que no ocurra”.

Revisa los momentos destacados de su entrevista a continuación.

Lee también: “El ministro Marcel la tiene difícil en este gobierno”: 5 momentos de Ignacio Briones en Tolerancia Cero

1. “Hay mucho apocalíptico en Chile, en izquierda y derecha”

“Hay mucho apocalíptico en Chile, en izquierda y derecha. Si gana el Rechazo, han dicho personas de izquierda, va a haber nuevamente un estallido social en Chile. Si gana el Apruebo, pues, la hecatombe para el país, es el hundimiento de la economía, es la fragmentación completa de la Cámara de Diputados. Yo estoy algo cansado de eso (…) Estoy algo cansado de la desmesura en los vaticinios, pareciera que no nos tuviéramos confianza como país”.

#ToleranciaCero | Agustín Squella, convencional constituyente discrepa con Ignacio Briones: "Hay mucho apocalíptico en Chile, en derecha e izquierda (…) Estoy algo cansado de la desmesura en los vaticinios". 📡 En vivo: https://t.co/1bag1Ku5Ma pic.twitter.com/J63ECJ7fQ4 — CNN Chile (@CNNChile) June 6, 2022

2. “Chile está políticamente polarizado hace bastantes años”

“Chile está políticamente polarizado hace bastantes años. No me parece justo imputarle a la Convención Constituyente y a su propuesta constitucional, que en definitiva no conocemos sino a través de un borrador, que esto divide al país. A ver, distingamos, venimos polarizados de hace mucho rato, como es por lo demás perfectamente natural en una sociedad democrática y abierta“.

#ToleranciaCero | Agustín Squella: "Chile está políticamente polarizado hace bastantes años. No me parece justo imputarle a la CC y a su propuesta constitucional que divida al país". 📡 En vivo: https://t.co/1bag1Ku5Ma pic.twitter.com/ugXcZaReya — CNN Chile (@CNNChile) June 6, 2022

3. “No se le puede pedir tanto a una Constitución”

“Yo insisto que este empecinamiento, en que un texto constitucional que hace una Convención Constitucional por primera vez paritaria, con representantes de los pueblos originarios y que tiene su origen en un estallido social y en una profunda crisis política, fuera un texto que como por obra de gracia, como un texto del antiguo testamento o del nuevo, corrigiera todos los defectos del país. No se le puede pedir tanto a una Constitución. No le podemos pedir tanto porque el país tiene una biografía larga y tiene también una biografía más reciente que condiciona los resultados”.

#ToleranciaCero | Agustín Squella: "No se le puede pedir tanto a una Constitución (…) No le podemos pedir tanto porque el país tiene una biografía larga y tiene también una biografía más reciente que condiciona los resultados". 📡 En vivo: https://t.co/1bag1Ku5Ma pic.twitter.com/xOOA1dINp6 — CNN Chile (@CNNChile) June 6, 2022

4. “Que una Constitución diga que Chile es un Estado social y democrático de derecho me parece un gran logro”

“Que una Constitución diga que Chile -en adelante- es un Estado social y democrático de derecho me parece un gran logro. Primero democrático, pero además con mejor democracia porque introduce por primera vez en la historia de Chile modalidades de democracia directa”.

#ToleranciaCero | Agustín Squella: "Que una Constitución diga que Chile -en adelante- es un Estado social y democrático de derecho me parece un gran logro". 📡 En vivo: https://t.co/1bag1Ku5Ma pic.twitter.com/PBM4ixUVCi — CNN Chile (@CNNChile) June 6, 2022

5. “Este país se asusta cuando vienen los cambios”

“Este país se asusta cuando van a cambiar las cosas. Piden que cambien por la crisis de la que venimos saliendo, y cuando vienen los cambios como que hay una tendencia a retroceder“.