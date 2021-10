Patricio Valenzuela sostuvo que, dado el "contexto de una inflación elevada por sobre el 5% y que va a llegar al 6%", es posible que el panorama no vuelva a ser igual a que se presentó hace un tiempo. Además, manifestó que "no hay que atribuirle toda la culpa a los retiros" y criticó al BC: "me hubiese gustado que hubiese reaccionado antes y de manera más pausada".