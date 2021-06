La noche del lunes se realizó el primer debate de primarias presidenciales, transmitido por CNN Chile y Chilevisión, el que tuvo como protagonistas a los candidatos de Chile Vamos, Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (independiente).

¿Cuáles fueron las intervenciones más destacadas? ¿Quién quedó mejor parado? ¿Quién estuvo al debe? El decano de la facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, analizó la participación de las cartas del bloque que se enfrentarán el domingo 18 de julio en la primaria del sector.

“El debate fue un reforzamiento de cada una de las figuras que representaban los candidatos y no arriesgaron mucho. Se mantuvieron en una línea discursiva respecto de sus propuestas, pero no hubo mayor riesgo o apostar algo más”, declaró el académico.

En la misma línea, planteó que “Sichel señaló que viene de otro mundo, que no es de derecha, él mismo lo dijo, cuestión que es muy curiosa porque en las primarias van a votar los electores del sector“.

Lee también: “Ahora me lo cargan a mí”: El tenso cruce entre Sichel y Desbordes por supuesto apoyo de Larroulet

“Ninguno de los candidatos le habló a un sector de la derecha, quizás Lavín fue el que con alguna virtud habló de algunos temas, más allá de si estamos o no de acuerdo”, analizó.

En la misma línea, el decano argumentó que el alcalde de Las Condes “tocó el tema del matrimonio igualitario y se posicionó en un núcleo de la derecha. Lo mismo hizo cuando enfrentó a Jadue, dio un paso adelante, ahí tiene una ventaja, y en lo político se abrió a un pacto con Republicanos. Lavín en estos tres elementos le habló a un sector de la derecha que puede ser muy importante en una primaria“.

“Entregó unos mensajes muy claros para ese sector, cuestión que otros candidatos no hicieron y ahí saca una ventaja no menor hablándole a ese sector político que es la derecha propiamente tal“, complementó sobre el desempeño de Lavín.

Duval también indicó que “hay dos elementos que me llamaron la atención: la resiliencia de Mario Desbordes, venía de una derrota política (al perder la directiva de RN) y creo que hizo un buen desempeño. También la seriedad de Ignacio Briones, más allá de la carga política de ser un ex ministro de Hacienda, pero me apreció que fue un elemento que destaca en la política”.

Lee también: Lavín no descarta pacto con Republicanos ante eventual segunda vuelta: “Mi gobierno va a ser amplio”

“No vi guiños a los jóvenes, ni a las mujeres, ni a las diversidades, se concentraron en las medidas de sus programas. Lavín se arriesgó al hablar en mapudungun”, argumentó.

Finalmente, concluyó que “el gobierno parece ser una mochila para los cuatro candidatos. Ahí intentan alejarse con sus propias visiones y propuestas para evitar esa mochila. Dejaron atrás el gobierno”.

Este martes, a las 22:30 horas, se realizará el segundo debate de primarias presidenciales, esta vez entre el diputado Gabriel Boric (CS) y el alcalde Daniel Jadue (PC).