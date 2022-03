El Ministerio de Educación y varios municipios del país han comenzado a trabajar en la elaboración de protocolos de seguridad anti acosos y abuso sexual en los colegios. Esto, luego de las denuncias de alumnas provenientes de diversos establecimientos educacionales de la capital, en el marco del retorno a las clases presenciales.

La situación fue abordada en conversación con CNN Chile por el director del Centro de Estudios en Bienestar y Convivencia Social e investigador de la facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, Jorge Varela, quien planteó que estas agresiones responderían en cierto grado a las consecuencias cognitivas y sociales del periodo de encierro durante la pandemia, y la falta del desarrollo de protocolos y respuestas por parte de las instituciones.

“En la ausencia de estar conviviendo en una sala de clases de un colegio, probablemente se nos ha olvidado cómo trabajar protocolos. No hemos logrado reestablecer ciertas normas de convivencia, establecer el sentido de formar parte de una comunidad y aprender a convivir y respetarnos”, aseveró.

El especialista, además afirmó que, si bien existen consecuencias psicológicas respecto al estudio a distancia, un gran factor que incide en las actitudes nocivas de acoso tiene que ver con “un contexto escolar que no logra identificarlo a tiempo, que no tiene normas claras, que no promueve otro tipo de relaciones interpersonales”.

“Los estudios que hemos en Chile hace ya más de una década sobre ciber acoso, siempre nos ha mostrado que hay una coocurrencia con la presencialidad. Hay atributos específicos del hiperespacio que lo facilitan como, por ejemplo, el ocultamiento de la identidad, facilitar información o lo rápido en que esto se disemina. Pero siempre responde a un conflicto de la presencialidad, un conflicto que se da en las salas de clases o en el contexto escolar”, explicó.

Varela además aseveró que la denuncia por parte de las víctimas se configura como un factor clave porque “inicia un proceso, visibiliza ciertos fenómenos que a veces no somos capaces de denunciar y en general, en los fenómenos de acoso o ciber-acoso, cuando no hay denuncia, está esta idea de que nadie va a hacer nada al respecto (…) necesitamos canalizar eso”.