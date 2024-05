Sebastián Andrade, abogado de la familia del joven soldado conscripto que murió durante un ejercicio en el Campo de Entrenamiento Pacollo, comuna de Putre, conversó con Hoy Es Noticia de CNN Chile, acerca de las acciones judiciales que presentarán tras el trágico suceso.

“La querella va a ir dirigida a quienes estaban comandando y por delito de cuasidelito de homicidio. Sin perjuicio que más adelante la familia puede obtener una reparación tipo civil por parte del Estado”, señaló el jurista.

Consultado si se ha comunicado con los padres de los 45 conscriptos que han sufrido afectaciones, respondió que han mantenido conversaciones y en este momento “su prioridad está puesta en que sus hijos vuelvan a sus casas por lo que están buscando tramitar por todos los medios la baja de estos conscriptos por no estar aptos en términos de salud”.

En esa misma línea, complementó no solo se ha causado perjuicio a la salud, sino que también moral por todo el trauma que han vivido, “evidentemente también tendremos que presentar una demanda colectiva”.

Por otro lado, reportó que hoy se conoció que uno de los jóvenes que se encuentran en estado grave puede que pierda una extremidad y otro que tuvo un intento suicida. “Los padres no tienen contacto con sus hijos porque están aislados”, concluyó.

Reacción a los dichos del general

Este viernes, Rodrigo Pino Riquelme, general del Ejército, se refirió al caso de Franco Vargas, señalando que las “condiciones climáticas que al momento de la realización de esta marcha eran de 7,9° C, no de -15° C, y que la vestimenta que usaban los soldados era la misma que llevaba él”, y agregó que llevan realizando estos ejercicios hace 10 años y que nunca habían tenido un problema como este.

Tras estas declaraciones, el abogado de la de la familia de Vargas, planteó: “Esta información sobre las dinámicas de los hechos, cómo vestían, la temperatura y el trayecto la dan los conscriptos que se encuentran aún dentro y hoy están aislados porque se encontrarían infectados de algún tipo de virus en estado grave”.

Asimismo, complementó que estas declaraciones llegan después de una semana en medio de un “hermetismo total” y que tampoco “nos parece que sea una información que vayamos a tomar en cuenta como relevante y verídica”, puesto que nosotros hemos solicitado que se pronuncien a través de un informe oficial y lo único que hemos escuchado es “un general que sale a tratar de enfrentar o acallar a través de la prensa”.

Finalmente, aclaró si es efectivo que la madre del soldado conscripto pedirá una segunda autopsia que no tenga relación con el Ejército, sostuvo que “sí, eso se va a solicitar. Nosotros entendemos que lo habría practicado el Servicio Médico Legal (SML), pero estimamos que es pertinente un examen paralelo”.