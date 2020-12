Polémica ha causado la reciente visita del presidente Sebastián Piñera a Cachagua, donde fue sorprendido paseando por la playa y sacándose fotos con transeúntes sin usar mascarilla ni respetando la distancia física recomendada.

Mediante un mensaje en sus historias de Instagram, el mandatario señaló que “ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto”.

“Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”, dijo, y luego enfatizó que “los personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos”.

Pese a las disculpas, el abogado Luis Mariano Rendón anunció que interpuso una querella criminal en contra del jefe de Estado.

En conversación con CNN Chile, Rendón sostuvo que “cuando cualquier ciudadano comete una infracción y lo detiene la policía o la fuerza pública, no basta con que pida disculpas, se le cursa la infracción correspondiente y debe recibir la sanción que establece la ley”.

“Como vivimos en una República democrática y uno de sus principios es la igualdad ante la ley, corresponde que el tratamiento que recibe ese ciudadano cualquiera, sea el mismo para el presidente de la República“, argumentó.

El jurista presentó la acción judicial en el marco del artículo 318 del Código Penal, que sanciona a quienes infringen las reglas sanitarias. “Lo que yo he hecho es poner en marcha el mecanismo judicial. Lo que cometió el presidente es un delito“, afirmó.

Además, criticó la manera en cómo realizó las disculpas. “Creo que esas excusas debiesen ser a través de un comunicado de la Presidencia de la República. Yo también soy asiduo a las redes sociales, pero creo que un mensaje en Instagram no es suficiente cuando estamos hablando del presidente“, agregó.