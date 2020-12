Este domingo, el presidente Sebastián Piñera ofreció disculpas a través de sus redes sociales, luego de que fuera sorprendido paseando por la playa de Cachagua sin mascarilla y tampoco respetando la distancia social.

Mediante un mensaje en sus historias de Instagram, el mandatario señaló que “ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto”.

“Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”, agregó.

En este contexto, el seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, indicó que “respecto al protocolo que tenemos de fiscalización en las playas, hacemos fiscalizaciones aleatorias, cuando sorprendemos a una persona que no está haciendo uso de su mascarilla de forma adecuada, le solicitamos que la utilice de forma adecuada y explicamos en que momento la debe utilizar y cuando se puede exceptuar“.

En la misma línea, explicó que la idea de un sumario sanitario no aplicaría en el caso del mandatario, ya que no fue fiscalizado en ningún momento.

“En aquellas personas que insisten en no hacer uso de su mascarilla de forma inadecuada o que no porten su mascarilla al momento de la fiscalización, se les cursa el respectivo sumario sanitario”, aseveró.