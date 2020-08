En prisión preventiva quedó Hernán “Nano” Calderón Argandoña (23) tras ser formalizado por la agresión contra su padre, Hernán Calderón Salinas.

El joven podrá cumplir los primeros días de la medida cautelar en la clínica psiquiátrica El Cedro, como lo pidió su defensa. Una vez compensado, será trasladado al penal Santiago 1.

El abogado de Calderón Salinas, Reynerio García de la Pastora, dijo que la audiencia tuvo “varias situaciones extrañas o a lo menos poco habituales”.

En entrevista con CHV Noticias, García de la Pastora comentó que “se produce una sensación extraña en orden a que la forma de cumplimiento de la prisión preventiva se haga en un establecimiento de salud que, además, queda supeditado sólo a la voluntad de control de un médico privado. Eso nos parece un poco extraño“.

Consultado sobre si tomarán medidas para revertir la decisión de la jueza, el abogado respondió que “estamos analizando para entender jurídicamente qué corresponde”.

Explicó que le parece “muy bien que los tribunales se preocupen de la salud de los imputados”, pero “la verdad es que significa un cambio respecto a las situaciones de todas las otras personas que están en el país hoy día privadas de libertad que podrían decir ‘yo necesito ingresar a un centro psiquiátrico porque tengo alguna dolencia, sáquenme de la cárcel’”.

Querella por abuso sexual reiterado

Calderón Salinas deberá enfrentar también una querella por parte de la polola de su hijo, Rebeca Naranjo, por abuso sexual reiterado. En la audiencia de formalización de Nano Calderón fueron expuestos los WhatsApp utilizados por la defensa del joven para explicar su comportamiento. En ellos se muestra cómo Naranjo pedía ayuda a sus cercanos.

Al respecto, García de la Pastora comentó que “yo no solamente lo descarto, voy a transmitir las palabras que me dijo Hernán en ese sentido: ‘deseo ir ahora mismo a la Fiscalía a declarar esta situación, no tengo ningún temor de la justicia. Yo no he hecho nada de esto’”.

Sobre los mensajes de WhatsApp, dijo que le parece “muy interesante, porque esos WhatsApp en ningún momento mencionan a Hernán, yo no sé en qué momento alguien atribuye a Hernán alguna acción respecto al WhatsApp”.

Finalmente, afirmó que “por suerte Hernán puede reconstruir su vida día a día y sobre esa base acreditar dónde y con quién ha estado en cada momento, y vamos justamente a hacer aquello para demostrar la falsedad de estas imputaciones”.