La senadora y candidata presidencial de la DC, Ximena Rincón, se sometió este domingo a las preguntas del panel de Tolerancia Cero, espacio donde abordó su reciente triunfo en las primarias de su partido.

Asimismo, analizó los demás nombres de la oposición que buscarán llegar a La Moneda, sus prioridades para un eventual programa de gobierno y la polémica que se ha visto involucrada con Felices y Forrados.

1. Por Daniel Jadue

“Yo he trabajado con el PC en el último gobierno de la presidenta Bachelet. No tuve ningún problema en hacerlo, consensuamos un programa de gobierno. Pero creo que lo importante es si vamos a ser capaces de todos los sectores de oposición de construir una gran unidad, que nos permita ganar la próxima elección (…) Creo que (Daniel Jadue) es un hombre inteligente, que hoy día está expuesto a dar explicaciones por ciertas cosas, y creo que él tiene una imagen de un muy buen alcalde. Lo conozco, me ha tocado conversar con él muchas veces, así que no tengo ningún problema con Daniel Jadue, ninguno“.

2. Por precandidatura de Paula Narváez

“No sé cuáles son las propuestas de Paula. Me tocó trabajar con ella en el gobierno y tengo la mejor opinión, pero no sé todavía qué es lo que está proponiéndole al país“.

3. Por aborto libre

“El aborto creo que es un tema que tenemos que debatir en el parlamento. Yo no me haría un aborto porque ya pasó esa etapa. Pero obviamente, es algo que no está dentro de mis temas, desde el punto de vista de que yo lo haría, pero claramente es algo que tenemos que zanjar legislativamente y debatirlo“.

4. Por polémica con Felices y Forrados

“No hay ningún proyecto de ley que haya preparado el señor Lorenzini o Rodríguez. Entonces, es tan fácil mentir. ¿Existe el proyecto, lo conoces? ¿Alguien lo ha mostrado? Porque hasta ahora, un diario de nuestro país dijo que alguien había dicho, pero no hay nada”.

5. “Soy una gran bacheletista”

“Yo soy una gran bacheletista, me siento una persona muy cerca y con mucho cariño por la presidenta Bachelet. En general, hasta el día de hoy se le agradece muchas cosas: la pensión básica, el bono por hijo nacido vivo y la reforma de educación”.