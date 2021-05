Pablo Vidal, diputado y candidato presidencial del Partido Liberal y el colectivo Nuevo Trato, fue el nuevo invitado de la segunda temporada de Influyentes, el programa de entrevistas de CNN Chile que en este ciclo recibirá a 12 de los aspirantes a La Moneda.

El postulante conversó sobre el panorama que se vive en la oposición de cara a las presidenciales, además de analizar sus propuestas para el país. También analizó la situación actual del Frente Amplio, luego de su renuncia a Revolución Democrática.

Estos son los cinco momentos más destacados de la entrevista a Vidal en Influyentes.

1. Por liderazgo de Beatriz Sánchez en el FA

“El Frente Amplio recorrió un camino distinto al que yo, en ese momento, esperábamos que recorriéramos. Yo creo que el Frente Amplio se farreó el liderazgo de Beatriz Sánchez por errores que cometimos. Hay una mezcla entre que el FA la dejó bastante sola y que no fue materializando en el trabajo legislativo esa alternativa que queríamos ser, porque de alguna manera comenzamos a ser prisioneros de las redes sociales, de ciertos discursos vociferantes que desde afuera nos apuntaban con el dedo, en vez de ser mucho más claro en las convicciones que queríamos defender”.

2. Por “lógica de debate universitario” en el FA

“Es un error tratar de apostar a esa lógica de debate universitario de quién es más de izquierda, cosa que a la gente en verdad no le importa, tú eres lo que tú eres y demuestras en función de tus acciones. Esto de demostrar que ‘soy más de izquierda’ a mí no me hace sentido. Me parece que el Partido Comunista es un partido profundamente de izquierda, que es un aporte al país y que siempre ha estado en la institucionalidad democrática en Chile”.

3. Por su renuncia a RD

“Es la decisión política más dolorosa que me ha tocado vivir. Llevo muy poco en la política, pero le puse toda mi energía, mi cariño y mi corazón a ese proyecto, y dejarlo no fue una decisión fácil, de hecho fue una decisión largamente meditada. Es un poco renunciar a lo que tú construiste, pero también es asumir una derrota, porque si hay algo que intenté hacer siempre en RD fue honrar ese proyecto que habíamos creado, que era de renovar la centroizquierda”.

4. Por el colectivo Nuevo Trato

“Hoy día desde el Nuevo Trato estamos tratando de hacer esa construcción de lo que yo creía que era el proyecto original de RD, que es ser una alternativa progresista, liberal, socialdemócrata, dialogante, convocante, que mira a la gente a la cara con orgullo, pero que quiere construir mayorías con otros”.

5. Por elecciones municipales

“No le pongo tanto dramatismo a si fracasa la primaria total, la que nosotros nos gustaría que va desde la DC hasta el PC, porque hay una primera y segunda vuelta. Lo que creo que es importante es poner por delante los objetivos de este proceso y ahí, por ejemplo, me parece que un dolor muy grande que vamos a tener el 16 de mayo en la noche es que en muchas comunas la derecha -con muy baja votación- va a ganar alcaldías por culpa de nuestra dispersión“.