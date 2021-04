5 momentos que dejó la entrevista a Beatriz Sánchez en Tolerancia Cero

La ex abanderada presidencial del Frente Amplio y actual candidata constituyente, Beatriz Sánchez, fue entrevistada este domingo en un nuevo capítulo de Tolerancia Cero.

La periodista se sometió a la preguntas del panel y abordó diferentes temas de la agenda política. Además, manifestó que le gustaría presidir la Convención Constitucional en caso de resultar electa y entregó un duro análisis sobre el liderazgo de la diputada Pamela Jiles, a quien incluso comparó con Donald Trump.

A continuación, repasamos los 5 momentos de Beatriz Sánchez en el séptimo capítulo de la temporada 2021 del programa de debate político de CNN Chile.

1. Por el liderazgo de Pamela Jiles

“Yo como Beatriz Sánchez no haría primarias con Pamela Jiles, porque es un liderazgo personal, no hay una construcción política detrás ni un proyecto de futuro país, no hay un proyecto colectivo, que es lo que a mí me entusiasma de la política (…) Este tipo de liderazgo, en el caso de Chile es Pamela Jiles. Yo la comparo mucho con el tipo de liderazgo de Trump”.

2. Por su rol en la Convención Constitucional si resulta electa

“Me gustaría mucho presidir la Convención Constitucional, ser parte de los liderazgos dentro de ella (…) No estoy pensando en la Convención Constitucional como un trampolín para ser diputada, senadora, alcaldesa, presidente ni ninguna cuestión. Creo que la presidencia, los liderazgos internos y las voces dentro de la convención van a ser muy importantes para todo el proceso”.

3. Por denuncia contra Piñera por violaciones a los DD.HH.

“Hay 8.500 denuncias por violaciones a los DD.HH. desde el estallido social. Hay una sola condena por violaciones a los DD.HH. desde el estallido a la fecha y 111 personas imputadas, si eso no nos impresiona de Chile no sé qué más nos va a impresionar si vivimos una dictadura hace tan poco tiempo. Me gustaría pensar que va a haber cárcel para los responsables de las violaciones a los DD.HH. y me gustaría pensar que si es necesario, porque hay varias querellas, por lo menos 20 que se están sustanciando contra el presidente de la República y ministros del Interior, Carabineros y el Intendente, bueno, que se cumplan. Si es necesario, que el presidente vaya a la cárcel por violaciones a los Derechos Humanos y que se cumpla que el poder no significa impunidad en este país”.

4. Por funa durante el estallido social

“Lo de Plaza Italia fue un momento tenso, triste, duro, (pero) no marcó para nada mi decisión de no postular a las elecciones presidenciales”.

5. Por cercanía con el PC y no con la Nueva Mayoría

“Nosotros (FA) tenemos un programa y claramente tenemos un proyecto de futuro. Yo creo que estamos, hoy día, en estos momentos, nos sentimos más afín con el Partido Comunista, de hecho estamos en una alianza constituyente con el PC y con otros partidos y mucha gente de distintas organizaciones sociales”.