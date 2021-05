El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, fue entrevistado este domingo en un nuevo capítulo de Tolerancia Cero.

El timonel de la DC se sometió a la preguntas del panel y abordó el proceso legislativo del año, así como el escenario electoral del 15 y 16 de mayo próximo, y el debate de los distintos candidatos presidenciales del país.

A continuación, repasamos los 3 momentos de Chahín en el décimo capítulo de la temporada 2021 del programa de debate político de CNN Chile.

1. Su análisis sobre el PC

“Nosotros tenemos una diferencia con quienes no han sido claros en condenar la violencia, con quienes no suscribieron el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y tenemos una diferencia con quienes votaron en contra de la idea de legislar (…) Nosotros fuimos gobierno con el Partido Comunista, no tiene que ver con un partido sino con la conducta y las posiciones que ha adoptado. Este Partido Comunista de hoy día, es distinto al que estuvo en el gobierno de la presidenta Bachelet, no ha optado por la vía institucional y democrática para impulsar los cambios“.

#ToleranciaCero | Fuad Chahín (@fchahin): "El PC de hoy no ha optado por vía institucional y democrática para impulsar los cambios". EN VIVO ➡️ https://t.co/9FEI45Nx1W pic.twitter.com/LhzDzXPhyX — CNN Chile (@CNNChile) May 10, 2021

2. El rol de la DC tras las primarias internas

“Hace un año a la DC la daban por muerta y sorprendimos a todos en la primaria por gobernadores regionales, de alcalde y la gran participación que se logró en las primarias del 24 de junio entre Ximena Rincón y Alberto Undurraga. Confiemos más en los ciudadanos que en las encuestas”.

#ToleranciaCero | Fuad Chahín (@fchahin): "Hace un año a la DC la daban por muerta y sorprendimos a todos en la primaria por gobernadores regionales". EN VIVO ➡️ https://t.co/9FEI45Nx1W pic.twitter.com/WEHqLPqxHj — CNN Chile (@CNNChile) May 10, 2021

3. En contra del populismo

“Quiero que las elecciones del próximo fin de semana sea una oportunidad para ir reivindicando la buena política, esa política que tiene como principal objetivo el bien común. Es importante pensar en Chile en el momento difícil que estamos viviendo, donde necesitamos respuestas urgentes e inmediatas, pero también necesitamos pensar en futuro (…) La única manera de poder construir una sociedad compartida es sobre la base del diálogo y tratar de buscar los puntos de encuentro. La polarización, el extremismo y el populismo nos hace daño. No nos puede pasar que el egoísmo de este gobierno nos lance a los brazos del populismo“.