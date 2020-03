El coronavirus ha intensificado los mecanismos de prevención para evitar la transmisión del virus. Una de las iniciativas que ha surgido dentro de este complejo escenario, es el Robot Little Peanut que se encarga de transportar comidas e insumos a las personas aisladas en cuarentena.

Este androide es un modelo autónomo asistencial que fue desarrollado por la empresa Keenon. Cuenta con sensores y radares que, junto con tecnología de aprendizaje automática, le permiten ubicarse en el entorno y moverse con seguridad. Además está en contacto permanente con los usuarios a través de un chat donde pueden avisar cada vez que necesitan algo.

El robot avisa de su llegada a medida que avanza por los pasillos, para que las personas abran la puerta y salgan lo justo para recoger las bandejas que transporta.

Peanut, ha sido probado en un hotel de Hangzhou, en China, donde un grupo de 335 pasajeros afectados por el coronavirus permanecieron en cuarentena. En cada uno de los dieciséis pisos del hotel se dispuso uno de estos androides.

Amid a novel #coronavirus outbreak, robots are deployed to deliver meals to travelers in isolation at a hotel in Hangzhou, China. #pneumonia pic.twitter.com/BgWZm4L1m6

— China Xinhua News (@XHNews) January 27, 2020