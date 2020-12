Esta semana en Empresas 2050 hablamos con Ellen Lenny-Pessagno, Country Manager de Albemarle en Chile, quien en conversación con Matilde Burgos, habló sobre la sustentabilidad en los procesos de extracción del litio en Chile.

“Nuestro recurso, que es la salmuera, es diez veces más salada que el agua del mar. Por ende, no se puede ocupar para ninguna otra cosa, ni para consumo humano, ni para regar plantas. En cuanto a agua fresca, nosotros usamos menos del 1% de toda el agua que se utiliza en el salar”, aseguró Lenny-Pessagno.

Asimismo, la gerente aseguró que que no hay nada tóxico en los procesos de Albemarle y que siempre están empleando la economía circular. Además, afirmó que la bischofita juega un rol sumamente importante en que los caminos de tierra podamos se pongan duros.

“Si no usamos bischofita, la gente usa agua para bajar el polvo y eso obviamente no queremos que nadie use agua en el norte, en el desierto”, agregó.

Sobre el informe de agua elaborado por Corfo, Lenny-Pessagno aseguró que “por ahora no tenemos acceso a ese modelo que junta la información nuestra y la de nuestros vecinos. Pero esperamos que podamos tenerlo, porque la verdad para nosotros, para entender el comportamiento del salar es importante tener toda la información”

Asimismo, y en relación a los pueblos indígenas locales, “descubrimos que teníamos una misión en común y ahí acordamos cómo podíamos trabajar en conjunto por la sustentabilidad del salar, y además comprometimos algunos aportes anuales hasta que termine nuestro contrato en 2043”

“Demoramos cuatro años en dialogar, en buscar consenso y la verdad el acuerdo que firmamos en 2016 que es voluntario, estamos muy orgullosos de ello. ¿Por qué? nos hemos comprometido a trabajar en conjunto por la sustentabilidad del salar”, agregó la Country Manager de Albemarle.

“Lo que estamos viendo es que esta es la nueva realidad, ya venimos trabajando de una forma muy sustentable pero hoy en día hay que mostrarlo, hay que ser transparente. Y, de hecho, en Albemarle anunciamos hace un mes que vamos a hacer una certificación a través del estándar más exigente en la minería que es la norma IRMA”, concluyó Ellen Lenny-Pessagno.