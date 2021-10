"Yo espero que esa sea la persona que llegue a la presidencia de la República porque las alternativas me parecen muy preocupantes", dijo el ex ministro de Hacienda. En cuanto a las propuestas económicas de Gabriel Boric, explicó que "respecto de lo que se puede hacer en materia fiscal (...) las cifras sencillamente no calzan, no hay lógica alguna".