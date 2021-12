Durante la semana, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, optó por no asistir al programa web de Franco Parisi “Bad Boys”.

En conversación con El Mercurio, su jefa de campaña, Izkia Siches, aseguró que no se trató de una decisión fácil. “Tuvimos largas discusiones sobre si ir o no tendría un impacto electoral. Pero después de varias discusiones fue Gabriel quien tuvo la última palabra y definió que no podíamos transar los principios”.

“Ahora vamos a tener que buscar otras estrategias para llegar a ese votante. YouTube es una plataforma que efectivamente tiene mucha visualización, pero esperamos que las personas que votaron por Parisi conozcan nuestro programa y vean que hay algunos elementos que están contenidos en él”, añadió.

Influencia del PC en un eventual gobierno

La ex presidenta del Colegio Médico (Colmed) abordó lo que sería la participación del Partido Comunista (PC) en un eventual gobierno de Boric.

“Ellos mismos han dicho en sus vocerías que no pretenden que el gobierno de Gabriel sea un gobierno Comunista. Muy por el contrario, son una fuerza más”, explicó.

En esa línea manifestó que “esa caricatura del PC sólo ha ayudado a la campaña del terror. Ellos tienen muy claro que nuestro programa es socialdemócrata, tal como en los países europeos. Y también comprenden que es importante tenerlos en el parlamento. Acá nadie sobra”.

Cambios en los programas de los candidatos

Al ser consultada por la “moderación en el discurso” del frenteamplista, Siches expresó que “más que moderar, nuestra intención es demostrar que esta campaña del terror no representa para nada lo que nosotros queremos construir en Chile”.

“No venimos a quemar el país. Muy por el contrario, queremos que al país le vaya bien”, añadió.

Finalmente, se refirió a las modificaciones en el programa del candidato del Partido Republicano. “Para Kast si era necesario moderarse, porque su programa anterior tenía muchas políticas muy erráticas”.

“Espero que él no sea el próximo presidente (…) porque creo que la esencia de Kast es un retroceso para el futuro de Chile, para la Convención, las mujeres, las niñas, los grupos de diversidad, donde me siento involucrada”, concluyó.