El Servicio Electoral (Servel) entregó los últimos detalles para las primarias presidenciales que se van a realizar este domingo 18 de julio desde las 8:00 de la mañana. Comicios en que participarán cuatro candidatos del pacto Chile Vamos y dos del pacto Apruebo Dignidad.

Son 14 millones de personas habilitadas para votar en estas elecciones, y que en su mayoría corresponden a independientes. En este caso, recibirán una papeleta con el nombre de los seis precandidatos (de ambos pactos), y solo deberán marcar una opción en total.

Por otro lado, Andrés Tagle, presidente del consejo directivo del Servel, se refirió a la fusión de mesas receptoras, “lo cual es posible en las elecciones primarias. Por lo tanto, hay una buena probabilidad que los electores hayan sido cambiados de local, siempre dentro de su comuna y de la circunscripción electoral”.

A raíz de esto, “vuelvo a hacer un llamado insistente a los electores a revisar sus datos electorales y ver el local donde les corresponde votar”, añadió Tagle.

Para conocer tus datos electorales, puedes ingresar a consulta.servel.cl e ingresar el RUT sin puntos y con guión. Allí se desplegará toda la información personal, incluyendo el local y mesa de votación correspondientes.

Papeletas electorales

Cabe recordar que los afiliados de partidos políticos que forman parte de estas primarias, recibirán una papeleta con los precandidatos correspondientes a su pacto: Chile Vamos o Apruebo Dignidad. Mientras que independientes recibirán una cédula con todos los precandidatos.

Según explicaron, las tres papeletas diferentes tendrán el mismo tamaño y mismo color, evitando suspicacias y rumores respecto de las preferencias personales.

Tagle indicó que “el vocal tiene que mantener reserva respecto de cuál cédula le entregó al elector y no puede darla a conocer. Es un dato que conoce él y los apoderados, pero todos ellos tienen una obligación legal específica de reserva y tienen una sanción en la ley si violan esa reserva“.

Carnet de identidad vencido

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, fue el responsable de aclarar dudas respecto de qué ocurre en caso de tener la cédula de identidad vencido para estos comicios.

En específico, explicó que “para los actos electorales de este año: este domingo en la primaria, los que hay en noviembre y diciembre, y el que habrá a mediados de año para ratificar o no la Constitución que proponga la convención, se puede seguir siempre utilizando la cédula vencida“.

Por contraparte, para “los trámites administrativos que se van a tener que realizar el próximo año, la cédula tiene que estar vigente”.

Quiénes pueden votar

Según informó el Servicio Electoral (Servel), en las primarias presidenciales podrán votar sólo los afiliados a los partidos integrantes de cada pacto e independientes sin afiliación política habilitados para ejercer el derecho a sufragio, tanto en Chile como en el extranjero.

En detalle, los afiliados a partidos políticos podrán votar únicamente en la primaria del pacto del que sea parte su partido.

Chile Vamos , letra A, conformado por los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política y Partido Regionalista Independiente Demócrata, más una candidatura independiente.

, letra A, conformado por los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política y Partido Regionalista Independiente Demócrata, más una candidatura independiente. Apruebo Dignidad, letra B, conformado por los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social.

Mientras, los independientes recibirán una cédula única con los candidatos de ambos pactos, debiendo votar por solo uno de ellos.

Quiénes no pueden votar

Por otro lado, no podrán sufragar en las primarias quienes estén afiliados a partidos políticos que no son parte de los pactos electorales y quienes no estén habilitados por haber perdido o tener suspendido su derecho a sufragio.

Por ejemplo, aquellos partidos que no son parte de estas primarias están la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Radical, entre otros.