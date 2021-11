El economista Ricardo Ffrench-Davis, profesor de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Chicago, confirmó que votará por el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y que colaborará con él aportando ideas en materia económica.

“Voy a colaborar con él y, aparte de votar por él, me incorporo. Me alegro mucho de que esté Andrea Repetto y Roberto Zahler. Una buena compañía para que recojan nuestras ideas”, dijo el experto, quien recalcó que “uno no está dentro de la campaña, yo soy un técnico al servicio de la política”.

En conversación con Radio Infinita, el doctor en Economía sostuvo que “hay una enorme diferencia entre Boric y Kast. Entonces, quiero que salga Boric y que haga mejor su programa”.

Ffrench-Davis reconoció que no le cree al candidato presidencial del Frente Social Cristiano: “yo no le creo a Kast. O sea, tiene un sentimiento que viene de los tiempos de la dictadura. Ahí está su corazoncito. Boric es más joven, creo que está aprendiendo en el camino (…) Hay que hacer las cosas bien y creo que Gabriel va en esa dirección”.

El economista se suma a otros de centroizquierda que serán parte del consejo asesor económico de Boric, incluidos el ex presidente del Banco Central, Roberto Zahler, y la economista Andrea Repetto. Los expertos reformularán las propuestas del candidato en materia tributaria y de pensiones.

El abanderado de Apruebo Dignidad reconoció en un entrevista que “tenemos un Congreso donde nadie tendrá la mayoría y, por lo tanto, el deber de quien sea presidente es lograr grandes acuerdos con el fin de poder implementar las reformas (…) y, para conseguir eso, tengo que conversar con quienes piensan distinto a mí”.