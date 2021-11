Este jueves, Izkia Siches anunció su renuncia a la presidencia del Colegio Médico (Colmed) para apoyar al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara a la segunda vuelta del próximo domingo 19 de diciembre.

A través de una carta que le envío a los miembros de la entidad gremial, Siches manifestó que es “necesario tomar una nueva avenida y contribuir para que el proyecto liderado por Gabriel Boric sea ciudadano, incorpore todas las miradas, avance en derechos y camine con la tranquilidad y seguridad que nuestros compatriotas piden”.

“Así como mi deber ético ha sido cuidar nuestro Colegio Médico y colaborar en que sea una institución querida y respetada, siento que mi deber hoy es contribuir a que los desafíos que tenemos en salud comiencen por reconocer y defender lo logrado por décadas y alcanzar las mejoras que la población de forma transversal anhela”, agregó.

La ahora ex autoridad del Colmed también indicó que seguramente existirán colegas que no compartirán su posición con relación a la elección presidencial, por lo que “es especialmente por respeto a ellos que creo necesario delimitar claramente ambas avenidas. Por consideración a la historia y tradición de nuestro colegio, he decido dejar la presidencia del Colegio Médico, teniendo absoluta tranquilidad que el liderazgo y fortaleza de nuestros dirigentes continuará los desafíos de nuestro mandato”.

Siches ya había manifestado su preferencia por la candidatura del diputado de Convergencia Social (CS) cuando el pasado domingo 14 de noviembre dijo en Influyentes de CNN Chile que no solo esperaba que Boric pasara al balotaje de diciembre, “sino que se convierta en el próximo presidente de Chile, pero con un ánimo de diálogo y de unificación del país”.