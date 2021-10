La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, se refirió a la demanda que tiene su esposo, Mauricio Olagnier, en la Contraloría por la presunta irregularidad en una licitación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) cuando trabajaba como jefe del Departamento de Logística.

Una publicación de La Tercera señala que el ex coordinador de Compras y Contratos de la Junaeb Nelson Hadad y el cónyuge de la postulante democratacristiana a La Moneda, están denunciados ante el Tribunal de Cuentas del ente regulador por la presunta responsabilidad en haber ejecutado de forma irregular en 2015 una operación en que se cuestionó el diseño, producción y distribución de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para estudiantes que no cumplían con los requisitos del beneficio.

De este modo, a ambos ex funcionarios se les exige la retribución de $859.718.142.

Leer también: Durán (RN) pide libertad de acción para las elecciones y acusa que RN “se está volviendo un partido de extrema derecha”

¿Qué dijo Provoste?

Tras ser consultada sobre el hecho durante debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), la candidata respondió: “es bien curioso, la candidata soy yo, no mi marido. Debo suponer que fueron a buscar a los paraísos fiscales, no encontraron nada, fueron a buscar un financiamiento ilegal de la campaña, no encontraron nada, y bueno, estas son cosas que solo se explican por el clima de crispación, de polarización de la campaña”.

“Yo estaba en conocimiento de esta situación”, afirmó. Sin embargo, agregó: “mi marido trabajó durante siete meses en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, no fue director, no fue jefe, no tomaba las decisiones. Era un coordinador, era un funcionario a contrata”.

“Esta decisión además se tomó en febrero del año 2017, él estaba haciendo uso de su feriado legal -desde el 2 hasta el 27-, no estaba ni siquiera en la zona”, continuó.

Leer también: Cariola sobre Sichel: “Aunque el lobo se trate de vestir de oveja, finalmente es un lobo”

Provoste también agradeció que “haya surgido esta publicación. Primero, porque espero, así como tantos chilenos y chilenas en donde estos largos juicios se extienden, acá ni siquiera ha habido una sentencia de primera instancia. Se han suspendido producto de la pandemia y anteriormente también la posibilidad de que se puedan presentar a los testigos”.

Consultada sobre si la revelación afecta a su candidatura, la también senadora de la Democracia Cristiana (DC) aseguró que “no”.

“Yo creo que muy por el contrario, porque uno se pregunta también si las mujeres tenemos que responder por los actos de otros, de nuestros maridos. Yo personalmente me alegro muchísimo el que hoy día pueda surgir esto, porque primero da cuenta en que, además, durante todos estos años en que ha estado esta situación y no se ha movido una causa en búsqueda de justicia, da cuenta además que nosotros, que yo en mi calidad primero como diputada en ese tiempo y luego como senadora, nunca he utilizado ni un privilegio, ni un tráfico de influencias, para que esta situación siquiera fuera vista”, añadió.

“Él ni siquiera ha podido presentar a su testigo, no ha habido fallo en primera instancia. Espero que esto sirva también para acelerar muchas causas que están no solo en un tribunal -que es una causa civil por lo demás-, en el Tribunal de Cuentas de la Contraloría o en los tribunales de justicia”, concluyó.