El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, confirmó este miércoles que no asistirá al programa Bad Boys, espacio liderado por el ex abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

En conversación con TVN, el aspirante a La Moneda sostuvo que su objetivo es “conversar con los votantes, no con quienes están cuestionados por el no pago de pensiones de alimentos y gastos de campaña irregulares”.

Lee también: Boric confirmó que no irá a programa de Parisi: “El objetivo no es conversar con quienes están cuestionados por el no pago de pensiones”

“Dada la inaceptable deuda de pensión de alimentos de Franco Parisi, que no es algo que tenga que aclarar como dijo J. A. Kast, es algo que tiene que pagar, no aclarar; dada también la investigación que hemos conocido últimamente que ha confirmado el Servel, he decidido no ir al programa de Franco Parisi”.

El presidencial afirmó que “legitimar este tipo de actos por intereses electorales, en particular el no pago de pensiones de alimentos, que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile (…) es algo que no corresponde y es un límite que no estoy dispuesto a pasar”.

La reacción de Franco Parisi y el PDG

Las reacciones tras la decisión del presidencial no se hicieron esperar. A través de Twitter, el PDG sostuvo que “pese a tener una denuncia por acoso sexual, igual íbamos a aceptar su presencia en Bad Boys para que pudiera exponer”.

“Que haya despreciado hablarle a 1 millón de personas podría costarle la elección”, advirtieron.

Pese a tener una denuncia por acoso sexual, igual. Ibamos aceptar su presencia en #BadBoys para que pudiera exponer. Lamentable que haya despreciado hablarle a 1 millon de personas, podria costarle la elección. — Partido de la Gente Chile Oficial (@ChilePDGcl) December 9, 2021

Lee también: Boric dice que proyecto de Pensión Garantizada Universal anunciado por Piñera “va en la dirección correcta”

Por su parte, Franco Parisi señaló que “dada la decisión de Gabriel Boric de despreciar nuestra invitación a conversar con nuestra comunidad, haremos el programa de igual manera, desmenuzaremos su plan de Gobierno en detalle y el impacto que podría tener para Chile”.