(Agencia Uno) -El subjefe de la Bancada UDI, Gustavo Sanhueza, junto al diputado Juan Manuel Fuenzalida, enviaron hoy un oficio dirigido a la presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de Cámara Baja, Maite Orsini (RD), para que se pronuncie respecto a la denuncia por acoso que pesa en contra del diputado y candidato presidencial del PC y el Frente Amplio, Gabriel Boric.

Los parlamentarios gremialistas aseguraron que los antecedentes expuestos “son de suma gravedad y no se ajustan a los deberes parlamentarios”, por lo que le solicitaron tanto a la presidenta de dicha instancia como a las integrantes que respaldan la candidatura de Boric, poder pronunciarse al respecto y evaluar las acciones que como comisión puedan tomar al respecto.

Lee también: “Barba frondosa, mangas arremangadas y sin corbata”: Perfil de Bloomberg Línea dice que Boric “inquieta a los mercados”

“La propia presidenta del partido donde milita Boric y una candidata a diputada del Frente Amplio han reconocido abiertamente que estos hechos son verdaderos. Incluso, la víctima también lo denunció a través de redes sociales”, escribieron en su misiva.

“Es indispensable que la presidenta de la comisión y las integrantes de la misma, entre ellas las diputadas Maya Fernández (PS), Camila Rojas (Comunes) y Marisela Santibáñez (PC) se pronuncien frente a esta denuncia y adopten las medidas que sean necesarias. De lo contrario, estarían dejando en evidencia que para ellas el feminismo sólo está condicionado a su propia ideología política”, señalaron Sanhueza y Fuenzalida.

Lee también: “Todo tiene que ser aclarado”: ME-O y Sichel reaccionan a la acusación de acoso contra Boric

En esa línea, los parlamentarios UDI agregaron que “es inentendible y bastante llamativo el doble estándar que pesa sobre la izquierda y el silencio que han mantenido sobre este tema, porque si esta misma denuncia hubiese sido en contra de algunos de los aspirantes presidenciales de nuestro sector, lo mínimo que hubiesen exigido habría sido que bajaran sus candidaturas”.

“A diferencia de la izquierda, nosotros no estamos exigiendo que Boric baje su candidatura, pero lo mínimo es que se adopten medidas en todas las instancias correspondientes, y eso incluye por cierto a la comisión de Mujeres y Equidad de Género. De lo contrario, seguirán con este doble estándar injustificado e, incluso, estarían actuando en complicidad al no enfrentar los hechos”, insistieron Sanhueza y Fuenzalida, quienes finalmente cuestionaron que “no se esté midiendo una denuncia de acoso con la misma vara sólo por intereses ideológicos y electorales”.