Hace algunos días, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei le entregó su respaldo sin condiciones al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En entrevista con La Tercera, la ex abanderada de la UDI señaló que “hay profundas diferencias en algunos sentidos” con el aspirante a La Moneda del Frente Social Cristiano.

“Pero en materia de cuál es el tipo de sociedad a la que aspiramos hay profunda concordancia. Prefiero un país que haga cambios con estabilidad a cambios con mucha incertidumbre”, agregó.

Respecto a los programas de gobierno de ambas candidaturas, Matthei afirmó que “ninguno de los programas económicos es bueno. No veo que sea posible una disminución de impuestos y el del otro lado es de verdad para llorar”.

“Tengo que revisar algunas cosas del programa -de Kast- que no haya nada ahí que me moleste profundamente. No es una condición para apoyarlo, pero el ahínco que uno le pone es distinto”, profundizó.

Ante la pregunta “¿Piensa que si Kast sale electo estallarán las protestas?”, respondió que “con cualquiera de los dos habrá protestas. Uno nota la tensión en la campaña de Boric: dice que se va a cambiar el programa y el PC ha sido muy claro que no quiere ningún cambio”.

“El PC le va a hacer la vida muy difícil a cualquiera de los dos que gane. Y puede hacérsela incluso más difícil a Boric, porque se están peleando el mismo electorado”, agregó.

Respecto a la recta final de cara al balotaje del 19 de diciembre, explicó que “la campaña se juega al final y los debates serán importantes. No estoy preocupada, estoy optimista. Esto está absolutamente abierto y hay que jugársela en el tiempo que nos queda”.