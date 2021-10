Durante estos últimos días, la campaña del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, comenzó una ofensiva en lo programático, remarcando aquellos puntos que lo separan del abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Las críticas de Sichel a Kast han desatado un terremoto al interior del sector, donde algunos han reafirmado su apoyo al candidato oficialista, mientras otros han cambiado de rumbo y apoyado a su contendor del Partido Republicano.

El escenario se recrudeció el martes por la noche, cuando el ex ministro dio libertad de acción a los partidos y dijo que “no vamos a aceptar el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy, en una persona intolerante, de extrema derecha, que no cree en la diversidad, que no es independiente y que no cree en las ideas de la libertad”.

Este miércoles, Kast respondió a los emplazamientos de su adversario y aseguró que “las palabras que ha emitido Sebastián Sichel son equivocadas, quizás fruto de lo incómodo que puede ser una situación electoral en la que es evidente que nosotros hemos subido”.

“Sin embargo, volvemos a insistir: nadie ha ganado nada. Esto puede cambiar y nosotros le pedimos a todos los candidatos que mantengan la misma firmeza y posición en sus planteamientos”, añadió el candidato durante un punto de prensa realizado en la región del Ñuble.

El candidato insistió en que “no porque uno esté abajo en las encuestas va a cambiar el tono de voz, ni va a comenzar a criticar a otra candidatura que se necesita en caso de que él pase a la segunda vuelta”.

Kast sostuvo que él también requerirá los votos de Sichel en un eventual balotaje, ya que “no hay un punto de comparación entre los dos modelos de sociedad que vamos a enfrentar en unas pocas semanas más”.