Luego de haber renunciado a la presidencia del Colegio Médico (Colmed), este viernes la doctora Izkia Siches asumió como la nueva jefa de campaña del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Durante la presentación del nuevo cargo de la especialista, el diputado de Convergencia Social (CS) dijo que “lo que ha hecho la doctora Izkia Siches, el compromiso que ha manifestado el día de ayer y que hoy, se materializa acá en nuestro comando y es para nosotros un gesto tremendamente valioso que ejemplifica lo que está pasando en todo Chile: se está sumando muchísima gente a nuestra campaña y tenemos absolutamente claro que nuestro rol es acogerlos, a todos nuestros compatriotas que quieran aportar para construir un Chile más justo”.

“En ese sentido, le he pedido a la doctora Izkia Siches que asuma como nuestra jefa de campaña y que esté desplegándose en terreno recorriendo en conjunto con mucha gente todos los sectores de Chile, porque nuestro mensaje de cambio con certidumbre, de justicia, de inclusión, tenemos que lograr que llegue a todos los hogares, a todos los barrios, a todas las comunas”, agregó.

Tras ello, Siches agradeció el cargo que le asignó Boric y enfatizó que “voy a jugármela en pleno por convencer a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que es la esperanza lo que tiene que mover a nuestra patria y no el temor”.

“Vamos a llegar a los lugares no solamente a llevar nuestras ideas, sino que sobre todo vamos a ir a escuchar. Escuchar a aquellas personas que no votaron por nuestro proyecto y también abrirnos y diariamente vamos a estar conversando con nuestro candidato, Gabriel Boric, sobre los giros ciudadanos que tenemos que ir dando”, continuó.

Posteriormente, la ahora jefa de campaña de Boric anunció que su primera medida es convocar “a toda nuestra ciudadanía, a la ciudadanía que sueña con un mejor Chile a este domingo reunirnos en las distintas plazas de Chile, a las 17:00 horas, para poder evangelizar lo que va a ser un mejor país para nuestros hijos e hijas”.

“Toda la información va a estar disponible en nuestras redes sociales”, señaló.

Un Ministerio de Salud al estilo inglés

La jefa de campaña también aprovechó el espacio para revelar que le planteó a Boric que, a su juicio, “la figura del Ministerio de Salud a la cual tenemos que avanzar a construir es ojalá un Ministerio de Salud que no dependa tanto de los gobiernos de turno. Las agendas sanitarias son de largo plazo, siempre le hemos cuestionado esto a los otros sectores”.

“En el caso que nuestro presidente sea electo, sin duda le recomendaré que hagamos una acción que no ha hecho ningún gobierno en la historia reciente de nuestro país: empezar a consolidar el sistema sanitario chileno emulando un sistema inglés, un sistema que es más autónomo, que no anda en los vaivenes de la política tradicional, pero sobre todo, que no deja a nadie atrás y que está pensando en universalizar el acceso”, sentenció.