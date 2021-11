Tras respaldar públicamente la candidatura presidencial de José Antonio Kast, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, descartó que vaya a renunciar a su cargo y afirmó que permanecerá en el Gobierno hasta el término del mandato del presidente Sebastián Piñera.

La oposición ha criticado y solicitado que Figueroa deje la secretaría de Estado luego de afirmar que “el Gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades”.

“Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad”, agregó.

Lee también: “Hace un daño a la democracia”: Marcelo Díaz dice que respaldo de Figueroa a Kast “deshonra el cargo que ostenta”

Este martes, Figueroa aclaró sus dichos y fue enfático en señalar que “el Gobierno tiene absoluta prescindencia respecto de este proceso electoral y el esfuerzo del Gobierno está en entregarle al país un proceso electoral que permita una amplísima participación. En eso no hay ninguna duda”.

“Lo que yo he señalado es que en materia de la defensa de principios fundamentales, como la libertad de enseñanza, ciertamente que tenemos que tener una posición y, como ministro de Educación, soy un convencido -lo fui al asumir como ministro y lo hemos dicho siempre- que la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, son un principio que debe siempre ser defendido; y sobre la base de la defensa de esos principios es que he señalado que tenemos que tener una posición”, continuó.

Luego, Figueroa reiteró su posición y manifestó que “frente al debate de principios fundamentales, el Gobierno y en particular este ministro de Educación siempre tendrá una posición, porque no podemos ser neutrales frente al debate de principios”.

Finalmente, se le consultó al ministro si ha pensado renunciar a la secretaría de Estado para incorporarse al comando presidencial de Kast, tal como lo hizo la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

“No estoy colaborando en ningún comando, no pretendo incorporarme a ningún comando y seguiré cumpliendo mi labor como ministro de Educación hasta el término de periodo del Gobierno”, contestó.