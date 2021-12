La jornada del viernes se llevó a cabo el debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi). Instancia en la que los candidatos presidenciales protagonizaron un tenso momento.

El abanderado del Partido Republicano emplazó a su contendor asegurando que una mujer lo acusó de “abuso”. La afirmación provocó la molestia de la carta del Frente Amplio (FA), quien exigió a Kast “pedir disculpas por inventar una vez más mentiras”. Solicitud a la que accedió el republicano hacia el final del encuentro, asumiendo que había cometido un error.

La discusión en torno a la controversia se extendió hasta este sábado, cuando los presidenciables intercambiaron declaraciones a través de sus cuentas de Twitter.

“Ayer para desviar la atención, Gabriel Boric dijo que se iba a querellar en mi contra por enfrentarlo con acusación de acoso sexual. Hoy se arrepiente”, escribió Kast.

En esa línea lo emplazó diciendo: “si es mentira, que se querelle y que diga toda la verdad. Si es verdad, que confiese y pida perdón”.

A través de un segunda publicación, el candidato del Frente Social Cristiano señaló que en caso de presentar una querella, “pediremos que se cite a declarar a Gonzalo Winter, a Emilia Schneider, a Alondra Arellano y a todas las estructuras internas de Convergencia Social para que dejen de ocultar la verdad sobre este caso y revelen las presiones que existen”.

Pocos minutos después, Gabriel Boric respondió al emplazamiento de Kast utilizando la misma plataforma. “Un día se disculpa, al día siguiente insiste en la mentira”, afirmó el parlamentario.

“Yo no he acosado, no tengo denuncia por acoso, ni tengo nada que ocultar”, añadió.

“Que él siga haciendo la campaña más sucia desde el Sí a Pinochet en 1988 (que también apoyó). No caigamos en su juego. Juntos, seguimos!”, concluyó.

Un día se disculpa, al día siguiente insiste en la mentira:

“Pinochet se murió hace 15 años”, replicó Kast. “Te espero en tribunales el lunes. Que declaren los testigos y que digan la verdad. Basta de ocultamiento. Basta de presiones”, complementó.

“No puede ser presidente quien acosa sexualmente a las mujeres”, sentenció.