Los partidos políticos comenzaron a definir sus apoyos de cara a la segunda vuelta programada para el 19 de diciembre. En Chile Podemos Más, la UDI, el PRI y Evópoli respaldaron a José Antonio Kast (Partido Republicano).

Renovación Nacional (RN) llevará a cabo este miércoles un Consejo Nacional para abordar institucionalmente el tema, pese a que figuras como Francisco Chahuán han adelantado su apoyo al líder de los Republicanos.

A esos apoyos se sumó esta tarde el ex candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, quien confirmó a través de sus redes sociales su respaldo al abanderado del Frente Social Cristiano.

“He planteado a RN que debemos apoyar a José Antonio Kast”, dice la breve publicación del ex ministro de Defensa.

“Más allá de las diferencias públicas, lo primero es Chile. No quiero un gobierno donde la extrema izquierda decida el destino de nuestro país” continuó.

Por último, Desbordes planteó: “¿Ser parte de un eventual gobierno? Eso no es tema hoy, prioridad es la elección del 19 de diciembre”.

He planteado a @RNchile que debemos apoyar a @joseantoniokast . Más allá de las diferencias públicas, lo primero es Chile. No quiero 1 gob donde extrema izquierda decida el destino de nuestro país. Ser parte de un eventual gob? Eso no es tema hoy, prioridad es elección del 19.12

— Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) November 24, 2021