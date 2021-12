El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió al funcionamiento del transporte público durante esta jornada de elecciones, el cual ha estado marcado por la falta de locomoción, sobre todo en la capital.

Orrego sostuvo que, a su juicio, “la negligencia es inexcusable, esto no debió ocurrir”. “Sabíamos que iba a haber mucho calor y muchos vehículos en la calle, lamentarse y llamar a la ciudadanía a contar los buses no corresponde”.

En conversación con Radio Infinita, el gobernador recalcó que “lo que corresponde es que el Gobierno se planifique en vez de haberse negado a la realidad”. “Hoy era precisamente el día donde no debían ocurrir este tipo de cosas”, dijo.

“Lo que uno espera del Gobierno, más que entrar polemizar con uno de los comandos, es que se diga ‘esto es una realidad, las frecuencias son malas, vamos a hacer algo al respecto’, señaló durante una entrevista con T13.

“No me sirve que la ministra nos derive a una página web para contar buses, lo que esperamos que mejore la frecuencia”, indicó el ex intendente metropolitano.

En conversación con CNN Chile, la ministra Hutt sostuvo que “podemos tener demoras y podemos haber sido lentos en la reacción, pero de ninguna manera vamos a estar haciendo maniobras para impedir que las personas vayan a votar”.