El jefe político de la campaña presidencial de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Giorgio Jackson, reafirmó que sí ha habido conversaciones entre el comando y militantes del Partido De la Gente (PDG) de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 19 de diciembre.

Luego de descartar en entrevista con Televisión Nacional de Chile (TVN) su participación en el programa que lidera el ex candidato presidencial del PDG, Franco Parisi, Boric afirmó que como equipo de trabajo seguirán “hablando como lo hemos estado haciendo hasta la fecha con parte del Partido De la Gente que hoy día también está muy preocupada por los actos que se han denunciado”.

“De hecho, vamos a tener una reunión durante los próximos días con parte de ese grupo. Hemos estado conversando, porque tenemos muchas coincidencias en varias de las propuestas y queremos hablarle al votante de Franco Parisi”, manifestó.

Lee también: Boric confirmó que no irá a programa de Parisi: “El objetivo no es conversar con quienes están cuestionados por el no pago de pensiones”

He decidido no asistir al programa Bad Boys. Nuestro objetivo es conversar con los votantes, no con quienes están cuestionados por el no pago de pensiones de alimentos y gastos de campaña irregulares.#CandidatoLlegóTuHora pic.twitter.com/zhIm1YvBLt

— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 9, 2021