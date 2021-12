Hace algunos días, Gabriel Boric decidió no asistir a Bad Boys, el programa web conducido por el ex candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, a raíz de su “inaceptable deuda de pensión de alimentos”.

Tras la negativa del diputado por Magallanes, Parisi afirmó en Twitter que utilizaría un capítulo del espacio para hablar del programa del frenteamplista. “Desmenuzaremos su plan de Gobierno y el impacto que podría tener para Chile“, escribió.

En el programa, en el que participaron otros adherentes del PDG, el ex aspirante a La Moneda señaló que Boric “le va a pegar manotazos a la caja de las AFP sí o sí”.

Lee también: Abogada de ex pareja de Franco Parisi: “Hace un año que no viene a ver a sus hijos”

“Un 56% de la plata de las AFP está en Chile, pero un 44% está fuera. Boric va a decir ‘toda la plata de la AFP que está invertida afuera tráiganla a Chile y compren los bonos de Tesorería’ (…) Esto, para financiar los 5 puntos de incremento en gasto que propone”, aseguró.

Ante estas declaraciones, la respuesta por parte de la carta de Apruebo Dignidad no tardó en llegar. “Hemos señalado de forma muy explícita y muy clara que los ahorros de las AFP no se tocan, son para pagar pensiones y no para el gasto corriente del Fisco”, contestó el parlamentario.

“Por lo tanto, bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia va a haber intervención hacia los ahorros de las AFP”, añadió.

Asimismo, manifestó que “lo que le recomendaría a Franco Parisi es pagar su pensión de alimentos antes de estar pontificando, que entiendo, además, se la rebajaron y ahora son solo $122 millones”.

“Hambre para Chile”: La respuesta de Parisi

Luego de la sugerencia lanzada por el abanderado del Frente Amplio (FA), Parisi recomendó a Boric hacer “una reestructuración completa de su ‘programa de gobierno’, porque si tengo que resumirlo en 3 palabras hoy, sería: hambre para Chile (excepto para sus amiguis)”, redactó en Twitter.

“Ojo con el tejado de vidrio en temas personales”, añadió.