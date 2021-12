Durante el debate presidencial Anatel, previo a las elecciones de segunda vuelta del 19 de diciembre, el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, emplazó a su contrincante, José Antonio Kast, luego de que él respondiera ante los cuestionamientos de partidarios suyos como el diputado electo, Johannes Kaiser y por plantear su respeto al ex presidente, Patricio Aylwin, por gobernar en un periodo complejo para el país: “si no fuera por José Antonio Kast, el seño Johannes Kaiser no sería diputado, porque el puso su firma para que el señor Kaiser (…) fuera diputado (…) y si fuera por José Antonio Kast, Patricio Aylwin no hubiese sido presidente, porque Pinochet hubiese seguido otros 8 años”.