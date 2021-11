El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a tenido que enfrentar algo más que el COVID-19 durante las últimas horas.

Luego de que el medio Interferencia publicará una nota donde aseguraba que el diputado “tuvo síntomas de COVID-19 desde el domingo, pero continuó por dos días con actividades”, tras acceder a una supuesta ficha clínica del hospital.

Sin embargo, fue el mismo Hospital Clínico de la Universidad de Chile que confirmó que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, no acudió al recinto asistencial por síntomas relacionados al COVID-19. El recinto médico informó que el candidato “ha sido paciente de nuestra institución. Sin embargo, en las últimas semanas no ha concurrido hasta nuestras dependencias para recibir atención médica, por tanto, no ha existido registro clínico reciente”.

Pese a esa información, el mismo medio luego publicó una foto en su página donde mostraban dicha ficha clínica a la que habían accedido, e insistieron con su versión que el candidato asistió al centro médico el domingo 31 de octubre.

“La confusa redacción del artículo original pudo incurrir en el malentendido que se trataba de la ficha médica completa del paciente en esa institución, A lo que accedió y que vuelve a publicar INTERFERENCIA ahora es la información ingresada al sistema Epivigila“, aseguraron desde el medio.

A raíz de esto, el parlamentario dio a conocer una carta de su médico, el Dr. Gonzalo Díaz, donde este señala que “el paciente no acudió al Hospital Clínico de la Universidad de Chile para atención médica”.

El mismo Boric aseguró en esta publicación que espera que con esto se aclare la polémica. “Es increíble que ni el desmentido del Hospital de la Universidad de Chile sea suficiente para que corrijan las noticias falsas sobre mi estado. Agradezco esta nota del doctor que me atendió para ver si, de una vez por todas, se acaban las mentiras“, aseguró.