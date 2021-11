Tras la decisiva jornada de este domingo, muchas definiciones electorales llegaron a puerto a través de un comportamiento versátil y lleno de sorpresas por parte de la ciudadanía que entregó su opinión, respecto quienes deberán ser las nuevas autoridades del país.

Sin embargo, aún queda una última etapa en la carrera presidencial, luego de que los candidatos José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), lograran un pase directo al balotaje que se realizará en diciembre.

En ese contexto es que el abanderado de la oposición conversó con CNN Chile, para entregar luces de lo que será este nuevo ciclo en su candidatura, así como los desafíos que se vienen respecto a cuadrar a la centro izquierda para sumar respaldos en segunda vuelta.

Te dejamos a continuación los momentos clave de esa conversación:

“Tuvimos un déficit en el mundo rural”

“Como una persona que cree profundamente en la descentralización hubiese esperado poder convocar más. Tuvimos un déficit gigante en el mundo rural, en el campo, creo que ahí tenemos muchísimo que crecer (…) El desafío ahora es hablar más allá de nuestro mundo y eso significa salir de los códigos que hemos venido desarrollando”.

“Esta era una candidatura improbable, pero pasamos a segunda vuelta”

“Mantuvimos básicamente los votos que sacamos en la primaria (…) esta era una candidatura improbable desde un comienzo y sin embargo logramos pasar a segunda vuelta con una diferencia mínima (…) he visto señales muy positivas de parte del resto de las candidaturas del mundo del progresismo que están disponibles a apoyarnos”.

“Vamos a ser implacables con el avance del narcotráfico”

“Quiero ser muy claro en esto: vamos a ser implacables con el avance del narcotráfico. Cuando el Estado retrocede, el narco avanza (…) Algunos sectores están tomados por algunos narcos que todos saben dónde están y sin embargo ni la Fiscalía ni las policías son capaces de hacerse cargo de desbaratar esas redes. Vamos a perseguir a los narcotraficantes, los vamos a meter tras las rejas y vamos a quitarles el espacio que han ido avanzando en la sociedad”.

Eventual apoyo de la DC en su comando: “Es algo que tenemos que conversar”

“Tenemos que incorporar propuestas que vienen de esos mundos, en los cuales podemos tener grandes coincidencias y si los trabajamos en conjunto podemos encontrar muchos más puntos en común de los que se creen (…) Por supuesto que tenemos que incorporar propuestas que venían del programa de Yasna Provoste, Paula Narváez, Marco Enríquez-Ominami”.

“Cargos por votos, no estoy dispuesto”

“Me parece que hay diferentes alternativas de diálogo que no solamente impliquen una vieja negociación de cupos o cuoteo (…) Eso no va a pasar por negociaciones personales ni de ‘te doy este cargo u otro’. Yo a esa conversación de cargo por voto, no estoy dispuesto. Lo que estoy dispuesto es a una conversación programática donde incorporemos las buenas ideas y que implican modificaciones a nuestro programa para poder convocar a un mundo más amplio”.

Posible apoyo del Partido de la Gente: “Espero que también podamos convocarlos”

“Yo creo que hay un voto antipolítico, un voto de castigo a los privilegios de la clase política. Nosotros fuimos los primeros en luchar por ejemplo por la rebaja de los sueldos de los parlamentarios (…) Apruebo Dignidad en sí mismo no es suficiente. Tenemos que buscar ampliar lazos hacia todos los mundos que sean necesarios”.