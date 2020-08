VIDEO RELACIONADO – Continúan los reclamos por acceso al bono de $500 mil (03:38)

“Para el sistema, desde 2019, he tenido rentas de sólo $36 mil”, asegura Madelin Calfuqueo. Afortunadamente para ella, eso no ha sido así. Sus ingresos del último año fueron superiores a ese monto. Así era hasta que este año, debió renunciar, ya que por la pandemia no tenía quién cuidara a su hijo. Pensó que el bono para la clase media sería una buena opción, pero, pese a cumplir los requisitos, no puede postular.

“Mi hija tuvo alergia alimentaria múltiple. Cuando cumplió un año debí volver a trabajar, pero luego no tenía con quién dejarla. Me finiquitaron por mutuo acuerdo. El bono me servía mucho y mis rentas estaban dentro del rango que se pide, pero descubrí que las licencias que tuve en 2019 por mi hija, no constituyen renta, así que para el sistema, casi no tuve ingresos”, detalle esta joven.

Madelin Calfiqueo no está sola en esta confusa situación. “Yo tuve una licencia prolongada por un problema grave a la espalda. Estoy esperando hace años una operación”, dice Pablo Chamorro, quien trabajaba en ventas. “Dicen que mi sueldo es de $178 mil. Así, quedo abajo de los $400 mil que es el piso para postular, siendo que con licencia, yo recibía más de $800 mil“, añade.

Es cierto. A quienes estuvieron ausentes de su trabajo por razones de salud, no se les consideran como ingresos las licencias, debido a que su empleador no les pagó, sino que lo hizo la Isapre. Así, estos trabajadores no alcanzan a tener rentas de $400 mil o más, un requisito clave para optar al bono de la clase media. Y, para peor, el plazo para postular vence el 31 de agosto.

“Yo estuve con licencia todo 2019, por mi postnatal y después por la enfermedad de mi hijo. También luego por depresión, hasta febrero de este año. Como los jardines están cerrados, tuve que renunciar para cuidar a mi hijo. Este bono era una buena ayuda, pero no puedo postular cumpliendo los requisitos. Tengo mucha rabia“, explica Yesenia Valdés, ex trabajadora de una empresa de minería.

Los casos se multiplican día a día. De hecho, Madelin Calfuqueo, Pablo Chamorro y Yesenia Valdés, pertenecen a un grupo que ya suma más de 400 personas afectadas por este inesperado problema.

El origen es el formulario 1887 del Servicio de Impuestos Internos (SII), el que es usado para obtener los datos de cada postulante. Esa ficha contiene información entregada por los empleadores, quienes no registran sueldos pagados a los trabajadores en cuestión, ya que con la licencia, los paga la Isapre. Un problema que el mismo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha reconocido como complejo.

Pero, ¿hay solución?

Los afectados se organizaron en un grupo de WhatsApp y promueven con videos una solución a su problema: Que en vez del formulario 1887 del SII, se aplique el 1900, donde se complementaría la información entregada por el empleador, la que no contiene los sueldos pagados durante la licencia, con los datos que este nuevo formulario obtiene desde las cotizaciones de las AFP.

Desde el Servicio de Impuestos Internos anunciaron nuevas soluciones para casos de personas que no han podido postular al ansiado bono. “Estamos realizando todos los esfuerzos para que este aporte fiscal llegue a quienes corresponde“, ha asegurado el director del servicio, Fernando Barraza. Agrega, además, que ahora los trabajadores afectados por esta situación sí podrán optar al bono.

“Para ello, dado que las licencias médicas no constituyen renta, el cálculo del promedio de todas las rentas durante 2019 considerará solo los meses en los que contaron con remuneraciones”, explica.

Es decir, para quienes estuvieron con licencia todo el 2019, por ejemplo, por alergia alimentaria de un hijo o hija, como no han registrado ninguna renta en los últimos 12 meses, quedarán fuera del beneficio. Una mala noticia que muchos de quienes piden obtener el bono a la clase media, no querían escuchar, menos aún cuando el plazo para postular está por vencer.