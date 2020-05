VIDEO RELACIONADO – Cuarentena en el Gran Santiago no afectará a los delivery (06:42)

El Sindicato de Starbuck presentó una demanda contra la empresa por la suspensión del contrato, la que denuncian habría sido de tomada de manera unilateral sin consultar con los trabajadores.

Los trabajadores esperan con la acción legal que se declare como ilegal la medida del Grupo Alsea, que se les paguen tanto las remuneraciones que les adeudan y sean reintegrados los recursos “ilícitamente utilizados” desde el seguro de desempleo.

Fue el 3 de abril cuando Starbucks informó de la suspensión del vínculo contractual. La acción legal fue presentada en el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago por el sindicato, que representa a 680 empleados.

“1.600 trabajadores fueron obligados a recurrir al seguro de cesantía amparándose en la denominada Ley de Protección de Empleo, que había sido promulgada sólo un día antes por el presidente Sebastián Piñera. No hubo pacto ni mutuo acuerdo, fue una imposición de su empleador”, señalan desde el sindicato.

Wendoling Silva, abogada querellante del caso, detalló que “Starbucks lo que ha estado realizando es vender de todas formas en gran parte de sus tiendas de forma habitual o en delivery, por lo que no ha tenido impedimento total. En consecuencia, no podría suspender unilateralmente. Debido a ello, cómo hicieron una suspensión laboral y no corresponde, lo que debe hacer la empresa por lo tanto es pagar la remuneración completa a sus trabajadores”.

En tanto que Andrés Giordano, presidente del Sindicato de Starbucks, sostuvo que “si la empresa estimaba que estaba tan afectada como para suspender, debió hacerlo a través de un acuerdo con los trabajadores que representamos, previa consulta al sindicato, para lo que nuestra organización manifestó voluntad permanentemente”.

Consultados por CNN Chile y CHV Noticias, desde la empresa aseguran que “desde un comienzo la compañía ha actuado estrictamente apegada a la ley, y respetando todas y cada una de las reglas y procedimientos que contiene la Ley de Protección del Empleo, la que busca garantizar mantener el vínculo contractual con todos nuestros trabajadores”.

“El proceso está en marcha, e incluso adicionamos un 10% de remuneración en el mes de abril a nuestros colaboradores para acercar aún más su sueldo al del régimen normal. La decisión de acogernos a esta Ley de Protección del Empleo, así como lo han hecho más de 80 mil empresas en el país, es una medida que sólo busca poder garantizar el trabajo futuro de todos nuestros trabajadores“, concluyeron.