2022 no fue tan beneficioso para los multimillonarios de Chile, según el último ranking de la revista Forbes. Entre 2020 y 2021, este grupo registró un aumento combinado de un 73% en sus fortunas, pero este año las vieron caer levemente.

Las fortunas combinadas de los multimillonarios y multimillonarias nacionales cayeron en unos US$ 4.100 millones, pasando de US$ 42.700 millones en 2021 a US$ 38.600 millones en 2022.

La lista es encabezada, una vez más, por la de matriarca de la familia Luksic, Iris Fontbona. Su fortuna fue valorada en US$ 23.300 millones en 2021, pero este año perdió unos US$ 500 millones, quedando en US$ 22.800 millones.

Fontbona es la novena mujer más rica del mundo y la latinoamericana más rica, según los datos de Forbes. Además, es la única ubicada en el Top 100 de la lista a nivel global, instalándose específicamente en la posición número 67.

En segundo lugar volvió a posicionarse Julio Ponce Lerou, quien controla la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). El empresario también perdió US$ 500 millones durante 2022, quedando con una fortuna de US$ 3.600 millones.

En tercer lugar se encuentra el fundador de Cencosud, Horst Paulmann, quien junto a su familia maneja una fortuna de US$ 3.300 millones. En tanto, en cuarto lugar se encuentra el único que pudo aumentar su fortuna este año: Jean Eric Salata, CEO de la firma de inversiones Baring, con US$ 2.900 millones.

Otro multimillonario que se mantuvo en la lista, aunque con US$ 100 millones menos que en 2021, fue el ex presidente Sebastián Piñera y su familia, quien bajó de la cuarta a la quinta posición y ahora registra un valor neto estimado en US$ 2.800 millones.

Finalmente, Álvaro Saieh Bendeck, accionista de Itaú CorpBanca y fundador de Grupo Copesa, y Luis Enrique Yarur Rey, presidente del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), quedaron fuera de la lista de este año.