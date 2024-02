La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abrió una discusión esta semana al sostener que en honor a la “voluntad de acuerdo” construida por el expresidente Sebastián Piñera, sería “positivo” retomar la fórmula del 3 y 3 respecto a la reforma de pensiones.

Los dichos de la ministra llegan luego de que parlamentarios de Chile Vamos plantearan la idea de reflotar el proyecto de pensiones del fallecido mandatario. “La fórmula del 3 y 3 fue propuesta entonces por Sebastián Piñera, pero la actual oposición la rechazó“, dijo Vallejo.

“Esperamos que cualquier fórmula, como la del 3 y 3, que lamentablemente fue rechazada por la oposición actual, sea parte de un modelo que nos permita superar un sistema que claramente ha fracasado después de décadas”, agregó.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que el expresidente tuvo una propuesta original, que “claramente no tuvo piso” y que “fue probando distintas alternativas y en la que terminó es muy similar a la que se está planteando hoy día“.

¿Cuál es la fórmula 3 y 3?

La fórmula planteada en 2020, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, radicaba en distribuir un 3% a cotización individual y un 3% a un fondo común, bautizado como Programa de Ahorro Colectivo Solidario (PACS).

El 6% adicional sería administrado por un ente público y contemplaba a otras organizaciones sin fines de lucro como cooperativas de afiliados. Las AFP no administrarían esos fondos y además, comenzarían a devolver parte de las comisiones cobradas cuando los fondos rentaran negativo.

Esta fórmula, que no tuvo respaldo en su propio sector y quedó estancada en el Senado, es similar a la que realizó el actual Gobierno en cuanto a distribuir la cotización adicional del 6% en partes iguales para el ahorro colectivo y para las cuentas individuales.

El pasado mes de enero, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la propuesta de reforma previsional del actual Ejecutivo, pero rechazó la indicación que proponía la fórmula 3 y 3, por lo que la norma avanzó al Senado sin el corazón del proyecto.

Oposición rechaza la idea

Desde la oposición, diversas voces se mostraron contrarias a la idea y la criticaron duramente, argumentando que, si bien fue impulsada por Piñera, ya no formaba parte del ideario del fallecido exmandatario ni de sus excolaboradores.

Jaime Bellolio, exministro secretario general de Gobierno, señaló en CNN Chile que a Vallejo “se le olvidó que ella misma rechazó esa propuesta en el momento que se hizo y afirmó que “todos los ministros que eran parlamentarios en ese momento votaron en contra”.

Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, sostuvo en Radio Pauta que la propuesta de la ministra “fue mal recibida”, ya que “usa la figura del presidente y la usa malamente. Y creo que eso es algo que no ayuda y, además, no se hace. Eso no se hace”.

“Es impresentable lo que hizo. Ella sabe perfectamente que ese 3%-3% se presentó cuando no había Pensión Garantizada Universal (PGU). No había un componente solidario con financiamiento central, que ha sido tremendamente valorado por las personas”, añadió.

Los dichos de Hutt se condicen con los del exsubsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, quien en CNN Chile afirmó que “sería bueno que la ministra Vallejo leyera las últimas entrevistas del expresidente para que vea cómo fue evolucionando en esa opinión”.

Ministra Vallejo aborda las críticas

La ministra vocera de Gobierno salió al paso de los cuestionamientos y afirmó que “como dato histórico no más, citamos una fórmula que es por todos conocida, que tuvo que ver con el 3-3 de la última reforma previsional. Pero el tema central es la voluntad de acuerdo”.

“La pregunta es si la capacidad de autocrítica que ha expresado el presidente Gabriel Boric, si la voluntad de salir de las posiciones originales del presidente, si la voluntad de acuerdos que ha tenido el presidente Boric y también el expresidente Piñera, la va a tener o no la actual oposición, en materia previsional y en otras”, cerró.