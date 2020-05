Luego que se diera a conocer el reparto de utilidades de Cencosud al mismo tiempo que una de sus empresas se acogía a la Ley de Protección del Empleo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las correcciones a dicha iniciativa para prohibir este tipo de actos.

De esta manera, las empresas que busquen acogerse a la norma no podrán repartir utilidades entre sus accionistas.

Esta mañana la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dio a conocer otras dos empresas que se han acogido a esta nueva ley impulsada por el Gobierno.

Lee también: Ex ministro de Hacienda Felipe Larraín asume como director de Cencosud

Tras la sesión en la Cámara, Zaldívar comentó que “se agregan dos normas, que podrían entenderse como normas anti abuso, que lo que buscan es que efectivamente las empresas que hagan uso de esta ley sean empresas que tengan la necesidad por no estar percibiendo ingresos“.

“Lo que se está prohibiendo es el reparto de utilidades a sus accionistas, independiente del tamaño de ellos”, agregó la secretaria de Estado.

De esta forma el proyecto ya estaría listo para ser ley.

Lee también: Felipe Kast por caso Cencosud: “Uno esperaría que un elemento central en el sistema capitalista sea el uso de la ética”

Utilidades en Cencosud

Por otro lado, la ministra Zaldívar se refirió a su papel, como accionista de Cencosud, en la repartición del 80% de las utilidades de 2019.

“Efectivamente soy accionista de Cencosud. Tengo menos de 300 acciones, lo que equivale a un dividendo de 9 mil pesos. Todavía no lo he recibido (…) Pero quiero tener aquí las cosas súper claras en los órdenes de magnitud cuando se habla de conflicto de interés. O sea, tener un dividendo de 9 mil pesos no me parece que sea un conflicto de interés, menos aún cuando este ha sido publicado desde el comienzo en mi declaración de impuestos”, afirmó.