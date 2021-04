La banca de inversiones Goldman Sachs señaló que podríamos estar en el inicio de un súper ciclo del cobre, tal y como se vivió entre el 2000 y 2010, cuando alcanzó cifras por sobre los 4 dólares la libra.

Lo que Goldman Sachs indica es que estaríamos en el inicio de este periodo debido al proceso de descarbonización a nivel mundial, que podría dejar atrás al petróleo de manera definitiva.

“Gobiernos a nivel global están enfocados de aquí al 2030 utilizar energías de fuentes renovables. Eso significa cambiar el petróleo por energías renovables. Para hacer este cambio va a ser necesario un incremento en la demanda de cobre”, explicó José Raúl Godoy, jefe de análisis de XTB Latam.

Al menos la tendencia muestra que el valor de la libra de cobre podría alcanzar los US$ 4,3 en un año, que proyectado en el tiempo podría llegar a los US$ 6,8 en 2025.

Esto contempla un aumento de logística, operación y distribución en torno al metal rojo, pues la demanda tendría un incremento constante.

De estar correcto el análisis de Goldman Sachs, sería una muy buena noticia para el país con miras a la recuperación económica tras la superación de la pandemia del coronavirus.

Ahora bien, consejeros del Banco Central discrepan de tan buenos pronósticos. Aún cuando reconocen un buen periodo para el precio del cobre, no ven

“No tenemos un escenario como el señalado. Eso sería un súper ciclo del cobre claramente. Nosotros no tenemos eso, sería un mejor escenario para la economía chilena, indudablemente, pero no es el escenario base. Ese es un escenario muy positivo, pero no es lo que tenemos como lo más probable“, afirmó Pablo García, consejero del Banco Central.

Durante esta jornada el metal rojo experimentó una nueva alza cerrando en US$ 4,16, el mayor valor desde hace seis semanas.

