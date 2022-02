La reconocida empresa local NotCo lanzó una campaña digital como respuesta a la supuesta copia que habría hecho la multinacional Danone para nombrar a su variedad vegana de productos lácteos.

La leche vegetal lanzada por Danone lleva por nombre “Shh… this is Not Milk”, lo que no deja de sumar similitudes respecto al producto de la empresa chilena que se posicionó como Unicornio dentro de la Bolsa norteamericana durante el 2021.

Por lo mismo es que el propio fundador de la compañía nacional, Matías Muchnick, reaccionó desde su cuenta de LinkedIn, aludiendo a este hecho y anunciando la campaña que buscaría “ayudar” a Danone a conseguir otro nombre para su producto.

“Siempre damos la bienvenida a la competencia porque realmente nos ayuda a ser mejores“, afirmó el empresario, agregando que “en realidad nos sentimos halagados de que también piensen que NotMilk es un gran nombre y marca, pero NotMilk está tomado”.

Junto a esas declaraciones, Muchnick anunció la habilitación de una plataforma web para proponer nuevos nombres al producto de base vegetal que tiene Danone en el mercado.

“Decidimos ayudarlos. Hemos invitado a todos los que se sientan creativos a apoyar la causa e inspirarlos con ideas geniales para nombrar su marca ¡Espero que funcione!”, afirmó.

Cabe destacar que hasta el momento no se han notificado acciones legales. De hecho el sitio web está operativo y ya se han registrado más de mil nombres alusivos al producto. En la plataforma reza el enunciado “nombres originales para tu leche en base a plantas (para que puedas dejar de utilizar el nuestro)”.