En conversación con el programa Agenda Económica de CNN Chile el pasado miércoles, la convencional de Pueblo Constituyente, Ivanna Olivares, habló en profundidad sobre la propuesta de norma que impulsa -y que ya fue aprobada en general- referida a nacionalizar la minería.

En específico, la representante también habló sobre los costos que esta medida tendría para el Estado. “No tenemos estimaciones, la Contraloría tiene que basarse en todas las ganacias históricas que han tenido estas grandes empresas para poder declarar el costo que significarían estas indeminizaciones”, señaló.

“Le voy a dar una cifra”, continuó Olivares, diciendo que “entre el año 1990 al 2019, según informes de Cochilco, han tenido ganacias por más de US$ 500 mil millones“.

Al ser consultada por la verdadera posibilidad que el Estado tendría para pagar indemnizaciones que, sin mayor cálculo, se sabe que serían millonarias, Olivares insistió en que “estoy diciendo que se han ganado más de US$ 500 mil millones y ese valor tiene que ser considerado al momento en que se haga el proceso de traspaso e indemnización“.

Lee también: “Vamos a ir primero por la Escondida”: Convencional Olivares detalló cómo sería un proceso de nacionalización del cobre

CNN Chile conversó con el director de estudios y políticas públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Jorge Cantallopts, respecto de las cifras entregadas por la convencional sobre las ganacias de las mineras. “No hemos hecho un estudio así, probablemente es una derivación a partir de nuestras informaciones, pero un estudio que diga que las mineras han ganado US$ 500 mil millones del 90 al 2019, explícitamente, no”, respondió.

“Yo no he hecho el cálculo directamente, así que tampoco podría decir si está bien o mal, pero no lo hemos publicado directamente“, reiteró Cantallopts