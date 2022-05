El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que parte de los recursos para financiar la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) vendrían de la reforma tributaria que pretende impulsar el Gobierno del presidente Gabriel Boric.

En conversación con Pauta, el secretario de Estado afirmó que “la deuda del CAE es una deuda muy significativa, se habla de cifras del orden de US$ 8 mil millones. En las proyecciones que presentamos para los próximos años, el espacio que tendríamos en 2023 para mayores gastos dentro del presupuesto es de algo más de US$ 6 mil millones. O sea, esto sólo sería mayor que todo el espacio que tendremos en el presupuesto el próximo año”.

“Entonces, hay que entender que esto es algo que tiene que irse implementando con cierta gradualidad, teniendo ciertas prioridades y teniendo idealmente su propio financiamiento. Como yo he dicho otras veces, la idea no es que la condonación del CAE lo pague un trabajador, una pobladora o un campesino”, manifestó el ex presidente del Banco Central.

En ese sentido, el ministro detalló que para cumplir con la condonación de la deuda educativa, “es importante ir generando los recursos”.

“Esos recursos, en parte, van a venir de la reforma tributaria que vamos a estar presentando en un mes y medio más, más o menos. Así que no estamos tan lejos de ir viendo la forma y dándole forma a este proceso”, indicó.

Asimismo, apuntó a que “estamos claros que es un compromiso del Gobierno, el compromiso se va a cumplir, pero tenemos que hacerlo de una manera ordenada, sostenible y que no se haga a costa de otras prioridades también de política que soy muy importantes”.

Respecto a fechas, el ministro cree que “cuando empecemos a preparar el presupuesto del próximo año vamos a ir tomando ciertas definiciones. Ese proceso empieza ahora relativamente pronto, lo mismo con la presentación de la reforma tributaria. Hay que esperar un poco. Uno entiende que haya ansiedad por tener resuelto este problema, pero también hay muchos otros problemas y necesidades en el país que requieren atención (…) como digo, tendríamos que dar los primeros pasos en la preparación del presupuesto de 2023″.