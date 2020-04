A las 11:00 horas de este jueves abrió provisoriamente el Mall Apumanque en Las Condes, el que permanecerá operativo hasta las 17:00 horas para luego volver a cerrar y que las autoridades evalúen su reapertura definitiva.

Se trata del primer centro comercial que vuelve a abrir sus puertas en la comuna. Alberga a 250 pymes que tienen la posibilidad de regresar a funcionar luego de que todos los locales cerraran el 18 de marzo a raíz de la crisis sanitaria.

Sistema tecnológico para evitar aglomeraciones

Largas filas de locatarios y clientes se registraron en las entradas en su primer día de funcionamiento. Sin embargo, un sistema tecnológico impediría las aglomeraciones en el interior.

Si antes el mall solía recibir a cerca de 2.700 personas por hora, ahora la cantidad máxima de clientes será de 1.100, lo que corresponde a una persona cada 10 metros cuadrados.

En tanto, la mayoría de las tiendas tienen un aforo máximo de dos personas.

Para asegurar esa afluencia, el mall está haciendo uso de una alarma que se actualiza cuando las personas ingresan al recinto. Una vez que llega al total de 1.100, las puertas deben cerrarse.

“Sólo puede entrar más gente en la medida que salga gente”, explicó el alcalde Joaquín Lavín, quien estuvo presente en la jornada de prueba.

El jefe comunal afirmó que la idea es que todos los centros comerciales que eventualmente vuelvan a funcionar lo hagan con la misma fórmula tecnológica.

No tocar productos

La municipalidad pidió a 50 personas que entren durante la jornada como clientes incógnitos y que “busquen estresar el sistema -que toquen productos, que no se debe hacer-, para ver cómo reacciona el dependiente, cómo lo sanitiza, qué hace”.

Lavín hizo un llamado a no tocar los productos y no probarse ropa. Para ello, cada tienda tiene un solo probador autorizado y “si la persona no se lleva el producto, ese producto tiene que ser retirado, sanitizado, y sólo lo pueden volver a poner al día siguiente”.

Bajo la misma lógica, el patio de comidas está funcionando sólo mediante ventas para llevar y sin mesas habilitadas.

De las 20 entradas con las que cuenta el Mall Apumanque, sólo ocho están operando. Adicionalmente, el centro comercial cuenta con cámaras que detectan cuando las personas se acercan mucho entre sí y en el piso hay flechas que indican la dirección en que deben circular para mantener la distancia física de por lo menos un metro.

Por último, Lavín explicó que ni el municipio ni el mall tienen la facultad de prohibir a los adultos mayores que accedan al mall, pero hizo un llamado a que “por favor los mayores de 70 años no entren”.