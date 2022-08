El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió al informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que reveló un aumento de 1,4%, acumulando una inflación de 13,1% en los últimos meses.

En esa línea y en conversación con ADN Radio, el representante del empresariado señaló que, “Chile era un país con mucha estabilidad, que la habíamos conquistado por muchos años, pero hoy día la hemos perdido, y eso dice relación con situaciones internas y externas”.

“Leo estas cifras como una mala noticia, porque una de las cosas que más impacta al ingreso de la familia es perder su poder adquisitivo a través de la inflación”, agregó.

Sobre lo mismo, manifestó que “cuando se miran las proyecciones que hace el Banco Central o economistas, ya se proyecta para el 2023 una caída del 0,5 hasta el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Eso simplemente es recesión. Si a eso le sumas el proceso inflación, se produce este fenómeno de estanflación”.

“El hecho de no crecer significa que no tenemos mejores empleos, no tenemos generación de inversión. También hay que pensar que las cifras que se anuncian para este año es una caída del 4,5% de la inversión respecto a años anterior, y para el 2023 esto sigue con un 3,5%”, añadió.

Asimismo, Sutil apuntó a que “tenemos una combinación de autoridades de Gobierno que no están poniendo el foco en la importancia que significa generar condiciones habilitantes para generar empleo, inversión y desarrollo, eso lo vemos con la inestabilidad del proceso constitucional. Lo vemos también con la inestabilidad respecto a todas las reformas que está planteando el Gobierno, especialmente la reforma tributaria, que no tiene ningún capítulo de inversión, generación de empleos, estabilidad a largo plazo. Tampoco tiene un capítulo respecto a la defensa del contribuyente, entonces estamos viendo que el Gobierno tampoco está colaborando”.

“Creo que no hay nadie, menos yo, que no comparta que Chile debe ser un Estado social de derecho, pero eso no es suficiente para establecer que por ciertas circunstancias en Chile no haya oportunidades o crecimiento”, zanjó.

