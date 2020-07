VIDEO RELACIONADO – Retiro de 10% de fondos de las AFP dio su primer paso ( 02:34)

El ex presidente del Banco Central José de Gregorio sostuvo que la idea de permitir el retiro del 10% de los fondos de las AFP y que el dinero sea reembolsado por el Estado “es la propuesta más injusta que hay”.

En entrevista con Meganoticias, De Gregorio dijo que se inclina más por la modalidad de autopréstamo, en la que el afiliado se compromete a devolver los montos retirados.

“Es difícil tomar una posición, porque sacar la plata de la AFP hoy día, si no se devuelve, es menos pensión. Segundo, no la puede devolver el Estado“, aseguró.

El ex jefe del ente emisor sostuvo que el Estado no podría devolver esos dineros porque “en un acuerdo de 16 economistas dijimos US$ 12 mil millones, primordialmente para la gente más vulnerable; si retiraran US$ 20 mil millones, que es lo que hay en los fondos de pensión, se acaba toda la plata para poder ayudar a la gente“.

“La gente dice ‘bono de reconocimiento’, uno piensa que eso no lo paga nadie; eso lo pagamos nosotros mismos y eso es igual que mayor endeudamiento del sector público, por lo tanto, lo que yo propuse y lo que dije en todo momento es que esto tendría que ser el autopréstamo“, argumentó.

Finalmente, el economista comentó que “hay propuestas políticas que dicen que todo el mundo saque el 10% y se lo entrega el Estado de vuelta, obviamente esa es la propuesta más injusta que hay, porque quienes tienen más, van a sacar más, y se les va a devolver más“.